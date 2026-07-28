Derbyn karsintajako selvillä − lähtöradat arvotaan keskiviikkona
Nelivuotiaiden lämminveristen kauden pääkilpailuun Derbyyn ilmoitettiin 58 hevosta. Näin ollen kasaan nousee kuusi karsintalähtöä. Karsinnat ravataan Vermossa keskiviikkona 5. elokuuta ja finaali lauantaina 15. elokuuta. Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta selvittävät tiensä finaaliin.
Mukana karsinnoissa muun muassa ovat ikäluokan ykkösnimiksi nousseet Ancio ja Piccolo Cocktail. Ruotsista kilpailuun väriä tuo Timo Nurmoksen tallissa valmentautuva Hatrick Match, joka on sijoittunut uransa jokaisessa yhdeksässä kilpailussa kolmen parhaan joukkoon. Voittoihin starteista on päättynyt kolme.
Karsintojen lähtöradat arvotaan keskiviikkona aamupäivällä.
Lähde: Vermon tiedote
Karsintaerä 1
1 Piccolo Cocktail
12 Uranus Orden
13 Rich Shade
23 Stonecapes Yoda
25 Kiikku's Gagnant
36 Margaritaz
37 Tougherthanothers
48 Bad Habits
49 Super Ale
Karsintaerä 2
2 Ancio
10 Sister Serene
14 Smoked Orange
23 Pactolus
26 Franc Arrow
35 Little Tobin
38 Artful Iceman
47 Oligarch
50 Ashley Spy
Karsintaerä 3
3 Make Cash
10 EL Narnia
15 Silver Stahl
22 Spring Ale
27 Odin Web
34 BWT Kira
39 Shackhills Giant
46 Rail Match
51 Mitch Match
58 Monster Journey
Karsintaerä 4
4 Fuego Combo
9 Like My Dream
16 Brutal Match
21 Callela Classico
28 Lil Ikigai
32 Prince Casper
39 Primary Reason
45 Space No Limit
52 Hollywood Wania
57 Twinstone Casino
Karsintaerä 5
4 Magnitude
8 Hatrick Match
17 Karsten
20 Elvis Garden
28 Sahara Criminal
32 Green's Third Try
41 Midas Match
44 Fabulous Paris
53 EL Nirvana
56 Bancarrota
Karsintaerä 6
6 Hot Package
7 Callela Capitano
18 Prasutagus Secret
19 Lafayette
30 Mudcake Comery
31 Birchwood Beast
42 Shackhills Grace
43 I'm A Millionaire
54 Astrantia
55 Orion's Star