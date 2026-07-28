Derbyn karsintajako selvillä − lähtöradat arvotaan keskiviikkona

Nelivuotiaiden lämminveristen kauden pääkilpailuun Derbyyn ilmoitettiin 58 hevosta. Näin ollen kasaan nousee kuusi karsintalähtöä. Karsinnat ravataan Vermossa keskiviikkona 5. elokuuta ja finaali lauantaina 15. elokuuta. Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta selvittävät tiensä finaaliin.

Mukana karsinnoissa muun muassa ovat ikäluokan ykkösnimiksi nousseet Ancio ja Piccolo Cocktail. Ruotsista kilpailuun väriä tuo Timo Nurmoksen tallissa valmentautuva Hatrick Match, joka on sijoittunut uransa jokaisessa yhdeksässä kilpailussa kolmen parhaan joukkoon. Voittoihin starteista on päättynyt kolme.

Karsintojen lähtöradat arvotaan keskiviikkona aamupäivällä.

Lähde: Vermon tiedote