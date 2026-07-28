Anselmi Klubin omistama ja Kikka Klubin kasvattama Ancio on vuoden 2025 Kriteriumin sankari ja Derbyn etukäteissuosikki.
Anselmi Klubin omistama ja Kikka Klubin kasvattama Ancio on vuoden 2025 Kriteriumin sankari ja Derbyn etukäteissuosikki.Kuva: Anu Leppänen
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Derbyn karsintajako selvillä − lähtöradat arvotaan keskiviikkona

Suureen Suomalaiseen Derbyyn ilmoittautuminen päättyi tiistaiaamuna.
Julkaistu

Nelivuotiaiden lämminveristen kauden pääkilpailuun Derbyyn ilmoitettiin 58 hevosta. Näin ollen kasaan nousee kuusi karsintalähtöä. Karsinnat ravataan Vermossa keskiviikkona 5. elokuuta ja finaali lauantaina 15. elokuuta. Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta selvittävät tiensä finaaliin.

Mukana karsinnoissa muun muassa ovat ikäluokan ykkösnimiksi nousseet Ancio ja Piccolo Cocktail. Ruotsista kilpailuun väriä tuo Timo Nurmoksen tallissa valmentautuva Hatrick Match, joka on sijoittunut uransa jokaisessa yhdeksässä kilpailussa kolmen parhaan joukkoon. Voittoihin starteista on päättynyt kolme.

Karsintojen lähtöradat arvotaan keskiviikkona aamupäivällä.

Lähde: Vermon tiedote

Karsintaerä 1

1 Piccolo Cocktail

12 Uranus Orden

13 Rich Shade

23 Stonecapes Yoda

25 Kiikku's Gagnant

36 Margaritaz

37 Tougherthanothers

48 Bad Habits

49 Super Ale

Karsintaerä 2

2 Ancio

10 Sister Serene

14 Smoked Orange

23 Pactolus

26 Franc Arrow

35 Little Tobin

38 Artful Iceman

47 Oligarch

50 Ashley Spy

Karsintaerä 3

3 Make Cash

10 EL Narnia

15 Silver Stahl

22 Spring Ale

27 Odin Web

34 BWT Kira

39 Shackhills Giant

46 Rail Match

51 Mitch Match

58 Monster Journey

Karsintaerä 4

4 Fuego Combo

9 Like My Dream

16 Brutal Match

21 Callela Classico

28 Lil Ikigai

32 Prince Casper

39 Primary Reason

45 Space No Limit

52 Hollywood Wania

57 Twinstone Casino

Karsintaerä 5

4 Magnitude

8 Hatrick Match

17 Karsten

20 Elvis Garden

28 Sahara Criminal

32 Green's Third Try

41 Midas Match

44 Fabulous Paris

53 EL Nirvana

56 Bancarrota

Karsintaerä 6

6 Hot Package

7 Callela Capitano

18 Prasutagus Secret

19 Lafayette

30 Mudcake Comery

31 Birchwood Beast

42 Shackhills Grace

43 I'm A Millionaire

54 Astrantia

55 Orion's Star

Anselmi Klubin omistama ja Kikka Klubin kasvattama Ancio on vuoden 2025 Kriteriumin sankari ja Derbyn etukäteissuosikki.
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