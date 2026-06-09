Finlandia-Ajon sankaritar Diva Ek St Michel -ajoon – "Huhhuh miten kova tamma se on"

Italialaistamma Diva Ek on St Michel -ajon kolmas nimi. Alessandro Gocciadoron valmentama 7-vuotias juoksi Elitloppet-finaalissa ennätyksensä 08,0 ja kiri sitä ennen toukokuussa Finlandia-Ajon voittajaksi Vermossa. Ympäri maailmaa kilpailleen tamman meriittilistaan kuuluvat myös arvovoitot Tanskasta ja Hollannista sekä ravureiden MM-lähdön kakkossija viime syksyltä Yhdysvalloista.

”Diva Ek teki sellaiset esitykset Elitloppetissa, ettei niihin ole mitään lisättävää. Huhhuh miten kova tamma se on. Diva Ek on täydellinen huippuhevonen, kaikilla ominaisuuksilla. Se avaa lujaa, jaksaa mennä, on kova tiukassa paikassa ja menee kaikilta juoksupaikoilta. Uskon rajuun tulokseen myös Mikkelissä, jonne tulen iloisella mielellä aina uudestaan”, Gocciadoro sanoo Mikkelin raviradan tiedotteessa.

St Michel -ajo ravataan Mikkelissä sunnuntaina 19. heinäkuuta. Aikaisemmin kisaan on kutsuttu Suomesta Massimo Hoist ja Ruotsista viime vuoden voittaja Double Deceiver.