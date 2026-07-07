Don Fanucci Zet täyttää Massimo Hoistin paikan St Michelissä
Lukuisia suurkilpailuja voittanut Don Fanucci Zet saapuu toista kertaa St Michel -ajoon. Lähdön kaksi vuotta sitten 1.08,7-tuloksella voittanut 10-vuotias ruotsalainen juoksee uransa parasta kautta, mistä todisteena Elitloppet-finaalin raju ennätys 07,6 sekä tuore arvovoitto sunnuntailta Norjasta.
"Ori on lähtenyt urallaan uuteen nousuun, kun se pari vuotta sitten muutti uuteen talliin Danielin Redénin tilalla. Se alkoi viihtyä selvästi paremmin. Don Fanucci Zet kuuluu maililla maailman parhaiden ravureiden joukkoon”, Stall Zetin manageri Anders Malmrot taustoittaa.
Redénin tallista nähdään St Michel -ajossa myös Double Deceiver, joten rataennätys 1.08,3 on säiden poutaantuessa aidosti uhattuna.
”Tämän hetken tiedon mukaan Daniel itse ohjastaa Mikkelissä Double Deceiveriä, kuten viime vuoden voitossa. Maailman nopein Örjan Kihlström jatkaa puolestaan Don Fanuccin rattailla”, Malmrot kertoo.
Aikaisemmin kutsutuista Massimo Hoist ei kilpaile Mikkelissä, joten 70 000 euron ykköspalkinnolla sunnuntaina 19. heinäkuuta ajettavassa kisassa on vielä yksi vapaa paikka. Rataennätyksen alittaessaan voittaja tienaa lisäksi kymppitonnin bonuksen.
St Michel -ajoon 2026 kutsutut hevoset
Castor The Star (Ruotsi)
Combat Fighter (Suomi)
Diva Ek (Italia)
Don Fanucci Zet (Ruotsi)
Double Deceiver (Ruotsi)
Ete Jet (Suomi)
Kuiper (Ruotsi)