Eduskunta hyväksyi rahapelijärjestelmän uudistamisen – "Hevosalalle on iso merkitys, että lakiehdotus on nyt maalissa"

Eduskunta äänesti tiistaina 16.12. useiden budjettiin liittyvien lakiehdotusten hyväksymisestä. Kaikki lakiehdotukset hyväksyttiin vastuuvaliokuntien mietintöjen mukaisesti.

Käsittelyssä oli muun muassa rahapelijärjestelmän uudistaminen.

"Niillä kannanotoilla, mitä matkan varrella on tehty, hevosalalle on iso merkitys, että lakiehdotus on nyt maalissa. Nyt täytyy perehtyä huolella yksityiskohtiin", Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo kommentoi tuoreeltaan Hevosurheilulle.

Samalla hyväksyttiin hallintovaliokunnan lausumaehdotus hevosalan toimintaedellytyksistä siirtymäkaudella ennen kuin Hippoksen yhdessä ruotsalaisen ATG:n kanssa perustama uusi peliyhtiö Hippos ATG pääsee vauhtiin ja alkaa tuottaa valtaosan alan rahoituksesta.

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uudistuksen vaikutuksia hevostalouden toimintaedellytyksiin siirtymäkauden alusta alkaen ja tarvittaessa ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi”, lausumaehdotus kuuluu.

Linkki eduskunnan tiedotteeseen budjettilakien hyväksymisestä

Linkki hallintovaliokunnan mietintöön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle uutta rahapelijärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi