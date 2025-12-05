Hallintovaliokunnalta merkittävä lausumaehdotus hevostalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi

Eduskunnan hallintovaliokunta julkaisi 5.12. mietinnön hallituksen esityksestä uutta rahapelijärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi. Mietintö sisältää konkreettisten muutosehdotusten lisäksi lausumaehdotuksia. Niistä yksi koskee hevostalouden toimintaedellytyksiä haastavaksi tiedostetulla siirtymäkaudella ennen kuin Suomen Hippoksen yhdessä ATG:n kanssa perustama peliyhtiö Hippos ATG Oy alkaa tuottaa merkittävän osan hevosalan rahoituksesta.

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uudistuksen vaikutuksia hevostalouden toimintaedellytyksiin siirtymäkauden alusta alkaen ja tarvittaessa ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi”, lausumaehdotus kuuluu.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo luonnehtii lausumaa hevosalalle erittäin merkittäväksi.

”On iso asia, että ylimmän lainsäädäntövallan käyttäjä antaa tällaisen lausuman. Se on ohjenuora ministeriölle ja sitoo koko valtioneuvostoa – vieläpä vaalikauden yli”, Antti Lehtisalo kiteyttää lausuman merkityksen.

Ehdotus edellyttää vielä ison salin hyväksyntää, mutta koska se annettiin yksimielisenä ja ilman vastalauseita, hyväksynnälle ei pitäisi olla esteitä. Budjettilakina rahapelilaki tulee hyväksyä eduskunnassa vielä tämän vuoden puolella.

Linkki hallintovaliokunnan mietintöön