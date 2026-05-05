Ei yhteispeliä Vermoon – ATG: ”Haluamme tarjota Finlandia-Ajon myös kansainvälisille kumppaneillemme”

ATG:n pelaaminen Vermon 10.5. Finlandia-raveihin on herättänyt kevään ajan kysymyksiä. Finlandia-Ajo on mukana Ruotsin totokalenterissa, jossa 10.5. sunnuntai on merkitty Grand Slam 75 -päiväksi. Vermo siirsi ravien alkamisajan kello 14:ään vedoten yhteistyöhön Ruotsin kanssa. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ei Veikkauksesta, ATG:stä tai Vermosta ole kerrottu.

”Käymme Veikkauksen kanssa jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyöstämme. Kun tämä vuoropuhelu on virallisesti päättynyt, annamme lisätietoja”, viestintäjohtaja Patrik Brissman vastasi Hevosurheilulle tammikuussa.

Nyt lisätietoja saatiin. Veikkaus tarjosi ATG:lle mahdollisuutta osallistua Veikkauksen isännöimään yhteispooliin, mutta ATG ei tarjoukseen tarttunut vaan järjestää pelin omaan pooliinsa.

”ATG voisi pelata Veikkauksen yhteiseen pooliin, mutta se ei olisi laillisesti mahdollista kansainvälisille kumppaneillemme. Haluamme kuitenkin tarjota Finlandia-Ajon myös kansainvälisille kumppaneillemme, ja siksi ATG järjestää erillisen poolin yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa”, ATG:n kaupallinen johtaja Petter Johansson perustelee.

Tämä tarkoittaa, että Finlandia-Ajo on sunnuntaina ATG:n Grand Slam 75 -kohteena. Kaikki lähdöt ja pelimuodot ovat ATG:n asiakkaille pelattavissa sunnuntain normaalin GS75-sabluunan mukaan. Suomalaispelaajille osallistuminen Ruotsin GS75-peliin ei ole mahdollista.

Veikkaus järjestää suomalaispelaajille sunnuntaina Toto75-kierroksen, jota vauhdittaa 75 000 euron jackpot.