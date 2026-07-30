Eläinten kriisivalmiudesta ja huoltovarmuudesta esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on koota, jäsentää ja analysoida eläinten kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvä keskeinen tieto, tunnistaa oleelliset osa-alueet, toimijatahot ja osaamisvaatimukset sekä määritellä kehittämistarpeita.
Hanke täydentää nykyisiä varautumisen ja kokonaisturvallisuuden rakenteita tuomalla eläimet järjestelmällisesti osaksi kriisivalmiuden suunnittelua eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeessa keskitytään erityisesti hevosiin pilottieläinryhmänä, koska hevostaloudessa eläinten kriisivalmius, hoidon jatkuvuus ja vastaanottokyky muodostavat poikkeuksellisen vaativan ja yhteiskunnallisesti merkittävän kokonaisuuden.
Hanke ei vielä kehitä tai pilotoi varsinaista mallia. Hankkeen toteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry, joka toimii eläinten hyvinvointiin ja koulutukseen perustuvan kriisivalmiusosaamisen kokoajana. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kaustisen seudun raviseuran, kuntien, eläinlääkinnän, ammatillisen koulutuksen ja viranomaisten kanssa.
Hankkeessa kartoitetaan suomalaiset eläinkriisivalmiuden käytännöt, rakenteet ja vastuunjaot, kartoitetaan eläinten hoitoon ja hyvinvointiin kriisitilanteissa oleellisesti liittyvät toimijatahot ja niiden roolit, tarkastellaan muualla maailmalla käytössä olevia eläinten kriisivalmius- ja huoltovarmuusmalleja, selvitetään eläinten kriisivalmiuteen liittyvät osaamistarpeet ja osaamisaukot, analysoidaan maakunnallinen eläinhuoltovarmuus ja vastaanottokyky ja määritellään kehittämiskokonaisuuden keskeiset osa-alueet jatkohanketta varten.
Hankkeen kohderyhmänä ovat hevostalouden toimijat, eläinten omistajat ja hoitajat, koulutusorganisaatiot, viranomaiset sekä varautumistoimijat. Hyödynsaajia ovat eläimet, eläinten omistajat, elinkeinot sekä alueellinen ja valtakunnallinen varautumiskyky. Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaalla.
Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader-ryhmä Pirityisiltä.