Eläinten kriisivalmiudesta ja huoltovarmuudesta esiselvityshanke

Hankkeessa kartoitetaan suomalaiset eläinkriisivalmiuden käytännöt, rakenteet ja vastuunjaot, kartoitetaan eläinten hoitoon ja hyvinvointiin kriisitilanteissa oleellisesti liittyvät toimijatahot ja niiden roolit, tarkastellaan muualla maailmalla käytössä olevia eläinten kriisivalmius- ja huoltovarmuusmalleja, selvitetään eläinten kriisivalmiuteen liittyvät osaamistarpeet ja osaamisaukot, analysoidaan maakunnallinen eläinhuoltovarmuus ja vastaanottokyky ja määritellään kehittämiskokonaisuuden keskeiset osa-alueet jatkohanketta varten.