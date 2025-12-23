Päivän Soini Elina Leinonen ja Timo Soini
Timo Soinin vieraana Päivän Soinissa on tällä kertaa Elina Leinonen.
Elina Leinonen: "En olisi voinut kuvitellakaan, että saan ohjastaa näin paljon" – katso lähetys verkossa

Elina Leinonen summaa kulunutta vuotta ja avaa nuoren raviurheilijan arkea ja ajatusmaailmaa intomielisen raviharrastajan Timo Soinin vieraana.
"Päivän Soini on keskusteluohjelma, jossa vieraana on ajankohtaisia henkilöitä elämän eri alueilta, politiikasta, yhteiskunnasta, bisneksestä ja kaikesta siitä mikä meitä suomalaisia kiinnostaa. Toimittajana on Timo Soini."

Näin kuvaillaan Päivän Soini -ohjelmaa Alfatv:n Youtube-kanavalla.

Tällä kertaa Soinin vieraana on nuori raviohjastaja Elina Leinonen. Lähes puolen tunnin mittaisessa keskustelussa ehditään käsittelemään raviurheilua monelta eri kantilta.

Katso Päivän Soini tästä linkistä!

Elina Leinonen panostaa raviurheiluun – "Ei tämä ala kuole noin vain, ja uskon, että tätä saadaan vielä nousuunkin"
