Endurance Boy vaihtoi kauppojen myötä valmentajaa – "Toivon sen olevan tulevaisuuden hevonen"

Uransa kaikki 23 kilpailua Hannu-Pekka Korven valmennuksesta tehnyt Endurance Boy on siirtynyt Maaningalle Iikka Nurmosen treeniin. Samalla Nurmonen on liittynyt hevosen osaomistajaksi yhdessä Endurance Boyn omistaneen ja kasvattaneen Henry Olanderin kanssa.”Henry kauppasi hevosta minulle. Ostin aiemmin samasta emästä olleen Better Bossin Henryltä ja se meni hyvin, joten koitetaan nyt tällä", Nurmonen kertoo.23 startistaan viisi voittaneen Endurance Boyn voittosumma on reilut 43 000 euroa. Syksyllä se voitti Derby-karsintansa, mutta finaalissa sijoitus jäi kahdeksanneksi. Nurmosen talliin hevonen matkasi lauantaina Porista.”Maanantaina valjastan sen ensimmäisen kerran. Täytyy pohtia, että jatkuuko kilpailukausi vielä. Hevonen saa näyttää tuon itse”, Nurmonen pohtii.Endurance Boyn veli Better Boss juoksi Nurmosen valmennuksesta lähes 115 000 euron ansiot. Uransa parhaan kauden hevonen teki vasta 6-vuotiaana.”Endurance Boykin on isoliikkeinen, eikä ole vielä välttämättä ollut valmis. Toivon sen olevan tulevaisuuden hevonen”, Nurmonen toteaa.