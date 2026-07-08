Ensimmäinen Kymi GP -kutsu Massimo Hoistille

Kymi Grand Prix’n kutsuruletti pyörähti keskiviikkona liikkeelle, kun Massimo Hoistin tiedotettiin olevan ensimmäinen kisaan mukaan kutsuttu hevonen.

Tuore kaksinkertainen Suur-Hollola-ajon voittaja sijoittui viime vuoden Kymi GP:ssä johtavan rinnalta kakkoseksi tuloksella 10,8a/2100 metriä.

Tiistaina Massimo Hoistin omistaja ja kasvattaja Heikki Korhonen kertoi Hevosurheilulle, ettei Suomen ykköshevosta nähdä puolentoista viikon kuluttua St Michelissä. Taustavoimia Massimo Hoistin kohdalla kiinnostavat enemmän elokuussa täydellä matkalla ajettavat Kymi GP ja Suomen mestaruus.

”Ennen Kouvolaa pitää ehkä vielä jossain ajaa, sinne on aika pitkä aika”, Korhonen suunnitteli.

Massimo Hoistia valmentaa Riina Korhonen.

UET-statusta kantava Kymi Grand Prix ravataan Kouvolassa lauantaina 22. elokuuta 85 000 euron ensipalkinnolla.

Lähde: Kouvolan Ravirata