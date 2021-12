Erimielisyyksiä kilpailuttamisesta – euroopanmestari vaihtaa valmentajaa

Stonecapes Queila, 10,7, on tänä vuonna tehnyt numeroiden valossa uransa parhaan kauden. 22 starttia ovat tuoneet 6 voittoa ja rahaa yhteensä 97 400 euroa. Voitoista makeimmat ovat tulleet Killerin Eliitissä ja Suur-Hollolan karsinnassa. Finaalissa tamma oli seitsemäs. Koko uran ansiot 7-vuotiaalla Stonecapes Queilalla kohoavat yli 240 000 euron.

Stonecapes Queilan omistaa hollolalainen Susanna Packalén ja koko hevosen uran ajan sitä on valmentanut hänen tyttärensä Christa Packalén. Nyt huipputamma on kuitenkin poistunut nuoremman Packalénin valmennuslistoilta.

”Meillä on äidin kanssa ollut erimielisyyksiä tamman kilpailuttamisesta. Äiti on jo jonkin aikaa halunnut ajaa hevosella kilpaa, vaikka minun mielestäni se ei ole millään tavalla järkevää. Nyt tulin siihen tulokseen, että koska äidillä on niin paljon omia mielipiteitä kilpailuttamisesta, on helpompaa, että hän jatkaa Queilan kanssa itse tai vie sen muualle valmennukseen”, Christa Packalén taustoittaa yllätysratkaisua.

”Ikävää että tämä meni näin, kyseessä on niin hyvä hevonen. Mutta on vastoin periaatteitani ajaa kilpaa hevosella, joka ei ole lähellä sitä, mitä se pystyy huippukunnossa olemaan.”

Kovaa kautta tekevä hollolalaisvalmentaja kertoi marraskuun alussa vähentävänsä hevosmääräänsä työntekijäpulan takia. Nyt tallissa on 13 valmennettavaa ja tämän viikon Packalén on työskennellyt tallissa kaksin puolisonsa Niki Finnströmin kanssa.

”Valmennuslista (16 hevosta) vähän hämää, sillä kolme hevosista asuu äidin hoivissa pihatossa”, Packalén selvittää viitaten Imakeituptotheskyhyn, Piece Of Historyyn ja Kiikku’s Neaan.

”Ainakin tämä ensimmäinen viikko on mennyt mukavasti, ei ole mitään negatiivista sanottavaa.”

Hevosurheilu ei tavoittanut hevosen omistajaa Susanna Packalénia kommentoimaan siirtoa.

Lue myös: Packalénin hevosmäärä pienenee – syynä työntekijäpula