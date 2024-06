Esittelyssä Kymi GP -hevoset – katso kuvat kaikista osallistujista

Go On Boy / Romain Derieux

omistaja Ecurie NIXONN

kasvattaja Jean-Pierre ja Pierre-Emmanuel Mary

valmentaja Romain Derieux

hoitaja Romain Derieux

Kymi GP:n viimevuotinen kakkonen Go On Boy palaa Kouvolaan. Kovakirinen Elitloppet-menestyjä haluaa valloittaa myös Suomen.

Kolmivuotiskaudella tuli 7 voittoa, joista viimeisin Vincennesistä. 4-vuotiskaudella Go On Boy voitti Vincennesissä Prix Vindexin ja Enghienissä Prix de Milanin. Kausi huipentui Criterium Continentalin kakkossijaan. Gu d’Heripre voitti, Aetos Kronos oli kolmas.

Viisivuotiskauden suurin ykkönen tuli Prix de Washingtonissa Enghienissä, jolloin Vivid Wise As jäi taakse. Vuonna 2022 Go On Boy kilpaili vain kolme kertaa loukkaantumisten vuoksi.

Viime vuonna Go On Boy teki vahvan kauden. Prix d’Atlantiquessa huhtikuussa se nappasi kakkossijan, ja pisti Etonnantin juoksemaan tosissaan. Tuleva Elitloppet-voittaja Hohneck jäi kolmanneksi. Kutsu tuli Elitloppetiin, jossa Go On Boy oli kakkonen niin karsinnassa kuin finaalissa. Kymi GP:ssä tuli kakkossija Etonnantin jälkeen. Syksyllä ori voitti Prix de Wallonien.

Tämä vuosi alkoi hienosti. Prix d’Amériquessa ori otti nelossijan, Prix de Belgiquesta ja Prix de Francesta kakkoset sekä Grand Criterium de Vitessestä kolmosen. Elitloppetissa tuli karsinnan voitto, mutta finaalissa laukka.

Romain Derieux nähtiin ensimmäisen kerran Kouvolassa vuonna 2018. Silloin tuleva Elitloppet-sankari Dijon oli mukana, mutta laukkasi.