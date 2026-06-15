Evartti mukana Nordic Kingissä – katso lähtöradat täältä

Nordic Kingin lähtöradat arvottiin maanantaina kello 13 Nordic Kingin verkkosivuille striimatussa livelähetyksessä. Tänä vuonna Nordic Kingissä on mukana kahdeksan kotimaan- ja kaksi ulkomaanedustajaa.

Ulkomaalaisista Robert Skoglundin valmentama Sundbo Komet arvottiin radalle neljä ja Gustav Larsenin Grislefaksen G.L. radalle kaksi. Grislefaksen G.L:n ohjissa nähdään Olli Koivunen.

Kotimaan ykköstoivon ja hallitsevan ravikuningas V.G. Voiton arpa heitti radalle kahdeksan. Antti Ojanperän tallista Nordic Kingissä nähdään peräti kolme osallistujaa, kun Pron ja Stallonen lisäksi myös Evartti on mukana Nordic Kingissä. Prota ohjastaa Hannu Torvinen, Stallonea Jukka Torvinen ja Evarttia Santtu Raitala.

Jani Ruotsalaiselta Nordic Kingissä nähdään kaksi edustajaa, kun Paavolan Hurmos ja Wertti asettuvat lähtöviivalle. Näistä Ruotsalainen ajaa itse Werttiä, kun Paavolan Hurmosta ohjastaa Tommi Kylliäinen.