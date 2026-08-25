Fabiana Hoist ja Unica S.L.M. mukaan Tammavaltikkaan

Kevään Tammaderbyn voittaja Fabiana Hoist on kuulunut läpi uransa ikäluokkansa tammaparhaimmistoon ja tulevana viikonloppuna Riina Korhosen valmennettava jatkaa kauttaan Killerillä 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa. Sen jälkeen Fabiana Hoistin on tarkoitus kilpailla Forssan Pilvenmäen kaksipäiväisessä Tammavaltikassa.

Jarno Kauhasen Unica S.L.M. sijoittui viime lauantaina Kouvolan avoimessa tammalähdössä kakkoseksi häviten vain Alessandro Gocciadoron Esperia Fontille. Ennen tuota hevonen esitti positiivisen kirin Forssan Tammavaltikkakatsastuksessa.

”Molemmat ovat vasta viisivuotiaita tammoja, joilla on vasta kolmisenkymmentä starttia uralla”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves muistuttaa.

”Fabiana Hoist ei ole vielä mitannut tasoaan aikuisia tammoja vastaan, mutta lienee pian niiden lähtöjen vakiokalustoa. Se on tuore hevonen ja ominaisuuksien luulisi sopivan Tammavaltikan kaltaiseen kisaan. Unica S.L.M. taas on oikein pystyvä menijä, jolla on potentiaalia vaikka mihin, kunhan tahtopuoli on hyvällä mallilla. Se voi kiriä hyvänä päivänään ohi käytännössä mistä tammasta vaan.”

Tammavaltikkaan on jäljellä kolme paikkaa ja loput kutsut julkaistaan viikon kuluttua.

”Painetaan mietintämyssyt viikoksi syvälle päähän ja seurataan vielä tammojen startit siihen saakka. Kutsut halutaan antaa suhteellisen ajoissa, jotta osallistuvat tammat pääsevät valmistautumaan kovaan kisaan täysipainoisesti. Mukaan mahtuu enintään 12 tammaa. Kaikki halukkaat eivät pääse kilpailuun.”

Lähde: Pilvenmäen tiedote