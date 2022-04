Finlandia-viikonlopun lipunmyynti vetää hyvin – perjantaina nimekäs joukko keskustelee kansainvälisestä huippuraviurheilusta

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet tapahtumajärjestäjille todella poikkeukselliset. Koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ovat aiheuttaneet alalla työskenteleville harmaita hiuksia, mutta tuleva kesä vaikuttaa heidän näkökulmastaan jo lupaavalta, vaikka pandemiaa ei olekaan vielä täysin kukistettu.

Vuoden 2019 alusta Vermoa toimitusjohtajan roolissa luotsanneen Heikki Häyhän äänestä kuulee, että miehessä riittää virtaa. Eikä ihme, sillä tulevana viikonloppuna ravattavat kaksipäiväiset Finlandia-ravit saadaan pitkästä aikaa järjestettyä suuren yleisön kera.

”Olemme innoissamme”, Häyhä nauraa, mutta myöntää, että päivät ennen viikonloppua eivät ole stressittömiä. ”Henkilökohtaisesti on myös paineita, kun emme ole päässeet järjestämään tapahtumia, mikä on näkynyt taloudellisesti. Se on kuitenkin positiivista painetta, joka ohjaa meitä tekemään mahdollisimman hyvän tapahtuman.”

Häyhä vakuuttaa, että järjestelyt ovat hyvällä tolalla. Etenkin ruokapalvelut tulevat laajentumaan aiemmista Finlandia-ajoista.

”Vielä tänään (torstaina) ja huomenna rakennetaan viimeisiä asioita. Ulkona palvelee Makupaula, jolla on laaja valikoima. Yhtenä erikoisuutena on Haapasalon hatsapurit, ja lisäksi alueelta löytyy Black Grill, josta saa hampurilaisia ja muuta grilliruokaa. Sisätiloissa palvelevat ravintolat Ravilla, Voltti ja alakerrassa kotiruokaravintola Keula.”

Toimitusjohtajan paineita helpottaa lippujen ennakkomyynti, joka on sujunut hyvin. Tällä hetkellä ennakkotikettejä on myyty jo noin tuhat kappaletta, mikä on Häyhän mukaan selvästi koronapandemiaa edeltäviä vuosia enemmän.

Perinteisesti kevään tapahtumissa sää on näytellyt suurta roolia. Tällä hetkellä viikonlopun ennuste lupaa vuodenaikaan nähden melko tyypillistä pilvistä säätä. Sunnuntaina näyttäisi olevan lisäksi pieni sateen uhka, mutta ennuste elää koko ajan.

”Kun muistelen vuotta 2019, jolloin saimme järjestää vielä tapahtuman normaalisti, niin silloin satoi lunta ja tunnelma oli silti erinomainen, ja meillä oli tosi hyvin ihmisiä. Kun sisätilat ovat sellaiset, että sinne mahtuu helposti tuhansia ihmisiä, niin sään vaihtelu kestetään hyvin. Tietysti olisi parempi, jos tulisi huippukeli.”

Yksi uudistus viikonlopulle on esittelykuja, jota testattiin Vermossa keskiviikkona.

Kuja sijaitsee talli- ja katsomoalueen välissä. Häyhä kertoo, että kokeilu keräsi sekä positiivista että negatiivista palautetta. Jälkimmäiset koskivat lähinnä turvallisuutta, mutta siihen on keksitty ratkaisu. Kujaa käytetään ainoastaan lauantain ja sunnuntain päälähdöissä, ja toisin kuin alla olevalla videolla, hevoset tulevat esittelyyn hoitajiensa taluttamina. Näin taataan niin kilpailijoiden kuin yleisönkin turvallisuus.

”Ymmärrämme hyvin turvallisuuteen liittyvän huolen. Meillä on yleisöalueella melkoinen hulabaloo, ja kun on vielä vappu, niin alueella on ilmapalloja, pomppulinna ja muuta härpäkettä. Niinpä päädyimme onnistuneen kokeilun jälkeen tällaiseen ratkaisuun. Muissa lähdöissä radalle tullaan normaalisti. Esittelykujaa käytetään viikonloppuna myös ponien talutusalueena.”