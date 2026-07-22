Fiorellan kausi paketissa – "Minun omistuksessani on jopa fifty-fifty, ajetaanko tammalla enää koskaan kilpaa"

Maaliskuussa nelivuotiskautensa avanneen Fiorellan tilastoiksi merkitään tämän kauden osalta ainoastaan yksi startti. Teivon Kuninkuusravien yhteydessä ajettava Pikkuprinsessa jäi taustavoimien osalta haaveeksi.

"Lähellä oltiin, mutta ei päästy tällä kertaa maaliin asti. Tammalla ajettiin testihiitti, missä todettiin, ettei starttaaminen tule kyseeseen", hevosen omistaja Toni Sarkama huokaisee.

"Tämä kausi on sataprosenttisella varmuudella paketissa. Minun omistuksessani tilanne on jopa fifty-fifty, ajetaanko tammalla enää koskaan kilpaa. Tamma ottaa joka tapauksessa aikansa, enkä halua, että sillä startataan, mikäli fyysinen kunto ei anna myöten startata sen luokan edellyttämällä tasolla."

Fiorella aloitti uransa kolmevuotiaana Kim Åkerlundin tallista käsin kahdella vakuuttavalla keulasoololla tammojen Varsakunkku-karsinnoissa. Varsakunkku-finaalissa viiteen pelattu Siporin tytär kamppaili Pörnä-Paten ja Unelmavävyn puristuksessa neljänneksi, vaikkei tammalla ollutkaan paras päivänsä.

"Kausiavauksessa tamma näytti luokkansa kuljettuaan hirmukyytejä struuleista huolimatta. 31-tulos taisi olla toiseksi kovinta kyytiä nelivuotiaalta tammalta koskaan kausiavauksessa. Kuopiossakin se oli kipeä. Pidän tamman juoksupäätä äärimmäisen kultaisena, että se on tehnyt aina parhaansa, vaikkei sillä ole ollut paras päivänsä.”

"Se vaivaantui tuosta Teivon startista, ja oli heti selvää, että sitä seuraavista kuukausista tulee kilpajuoksu."

Teivon startin jälkeen tamma siirtyi Åkerlundilta Elina Miettusen valmennukseen.

"Elinan puolesta haaveiden kaatuminen harmittaa kaikista eniten. Hän antoi kaikkensa jo lähtökohtaisesti mahdottomalta tuntuneeseen projektiin. Meillä oli valtava halu onnistua tiukasta aikaikkunasta huolimatta. Kaikkemme tehtiin."