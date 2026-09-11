Forssassa sattui ikävä ulosajo – tilanteesta selvittiin säikähdyksellä

Pilvenmäen perjantairavien kuudennen lähdön kiihdytyksen jälkeen sattui ikävä tilanne, kun lähdössä mukana ollut Pinerocks Erik laukkasi kiihdytyksessä pahoin ja suistui lopulta tallikurvin aidasta läpi.

Tilannetta selvitettiin tovin aikaa, ja lopulta sekä hevonen että sen ohjastaja Antti Veteläinen kävelivät omin jaloin tallialueen puolelle.

Veteläisen mukaan hevosen henki salpautui, mikä johti ikävään sattumukseen. Ruuna sai tilanteessa pieniä ruhjeita.

Veteläinen puolestaan pystyi jatkamaan illan ajotehtäviä normaalisti.

Ravit pääsivät jatkumaan noin 20 minuuttia aikataulusta myöhässä.

Pilvenmäen raviradan julkaisema tiedote