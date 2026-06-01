Forssan Toto75-kierrokselle merta edemmäs kalaan – "Yritetään narrata isoa saalista"

Ari Aatsinki starttaa perjantaina kohti Pilvenmäen ravirataa.

"Päiväravit, niin pitää lähteä hyvissä ajoin perjantaina, että ehtii yöksi perille", Aatsinki laskeskelee. "Narraus matkusti ensimmäisen reissun oikein hyvin, ja sillä oli matkakaveri mukana. Hevonen oli rento kaikin puolin ja teki hyvän startin. Kaikki on hyvin, eikä matkustaminen ole ongelma. Yritetään narrata isoa saalista."

Valmentaja pitää omaansa monipuolisena hevosena. Santtu Raitala ohjastaa myös finaalin.

"Vielä se on vähän hölmö, varsinkin keulasta, mutta saa ollakin. Lahjakas hevonen, joka kehittyy koko ajan starttien myötä. Voltista se avaa hyvin, ja Narraus pystyy 28-tulokseen. Sen kanssa yritetään pärjätä. Voi olla, ettei tehdä muutoksia, mutta ehkä laitetaan vedettävät korvapallot."

"Marlon Boko lähtee mukaan. Jos juoksu vain natsaa täydellisesti, niin se voisi olla kolmas-neljäs. Sekin on vahvassa kunnossa", Aatsinki päättää.