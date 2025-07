Fortunewheelgarden, Alma Cotter ja Dorea Frido mukaan Tammavaltikkaan

Ensimmäisinä Forssan Tammavaltikkaan kutsuttiin Velvet Gold ja EL Indeed. Perjantaina Pilvenmäen ravirata tiedotti kolmesta uudesta kutsusta, kun Fortunewheelgarden, Alma Cottter ja Dorea Frido saapuvat 8.-9. elokuuta Forssaan tavoittelemaan menestystä Tammavaltikasta.

Fortunewheelgarden ansaitsi paikkansa Tammavaltikkaan voittamalla keskiviikkona Vermossa ajetun Tammavaltikkakatsastuksen. Johtavan kannasta voittoon Olli Koivusen kirittämänä noussut 6-vuotias Fortunewheelgarden sivusi voittotuloksellaan 13,1a/2620 metriä aiemmin Kinglet Birdin nimissä ollutta Suomen ennätystä.

"Fortunewheelgarden oli jo viime vuonna mahdollisten osallistujien listoilla, mutta kyllä se nyt oli ainakin itselleni valtava yllätys, että enemmän mailerina pidetty tamma sivusi nimenomaan keskipitkän matkan Suomen ennätystä katsastuksen voiton ohella”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves myöntää.

Fortunewheelgarden on Tammavaltikan ensikertalainen, mutta neljäs kutsuttu Alma Cotter osallistuu kisaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Viidennen kutsun saaneelle Dorea Fridolle Tammavaltikka on sen uran toinen. Viime vuonna hevonen hävisi kokonaiskisassa vain Velvet Goldille.

"Alma Cotter on esittänyt vahvaa virettä, vaikka ei ole hetkeen voittanut. Sille jäi Joensuun Godwin Zetin rataennätysjuoksussa jopa jossiteltavaa ja Suur-Hollolan finaalipaikka on tammalle todella kova näyttö. Dorea Frido on itsestäänselvä valinta, vaikka se katsastuksessa epäonnistuikin laukan muodossa", Ingves perustelee.

"Tänä vuonnakin esityksissä on ollut hyvää iskukykyä ja varsinkin viime vuoden Tammavaltikan päätösmatkan voitto sekä kokonaiskisan kakkonen ovat painavat perusteet valinnalle", hän lisää.

Lopuista kutsuista Pilvenmäen ravirata tiedottaa myöhemmin. Erityisesti Ingves kertoo tarkkailevansa perjantaina Kaustisella ajettavaa Isla-ajoa sekä tietysti muita lähiaikoina ajettavia tammalähtöjä.

"Isla-ajon viisivuotiaista tammoista hyvin todennäköisesti joku tai joitakin kutsutaan mukaan. St Michel -viikonlopun Tammatähti ei ole varsinainen Tammavaltikan katsastus, mutta kyllähän sen menestyjät ja varsinkin voittaja on kutsun suhteen todella vahvoilla. Varma paikka Tammavaltikkaan on hankittavissa vielä 24.7. Forssan Tammavaltikkakatsastuksesta”, Iivari Ingves muistuttaa.

Linkki Pilvenmäen raviradan tiedotteeseen