God Knows palasi Iikka Nurmoselle – "Treenataan nyt hetki"

Able Ladies Stablen omistama God Knows teki Iikka Nurmosen valmennuksesta kausilla 2023 ja 2024 vahvaa nousua sarjoissaan, mutta viime vuonna startteja ruunalle ei tullut lainkaan.Keväällä God Knows siirtyi sen osaomistaja ja -kasvattaja Marjaana Konttiselle, mutta nyt se on palannut takaisin Nurmosen talliin."Sille tuli vähän ongelmia, niin hevonen meni kotiin huilaamaan. Tauon aikana jalkoihin tehtiin pientä operointia", Nurmonen taustoittaa.Uransa 38 startista 15 voittaneen God Knowsin voittosumma on nyt lähes 56 000 euroa. Yli vuoden kestäneen tauon myötä 12,2-aikaisen ruunan kilparadoille paluun tulee tapahtua koelähdön kautta."Treenataan nyt hetki, ja katsotaan koelähtöä ja starttaamista sitten, kun hevonen taas siltä tuntuu", Nurmonen suunnittelee.