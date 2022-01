Grainfield Aiden jää pois Vermosta – ”Nyt jos koskaan toivoisin olevani väärässä”

Ensimmäiset huolenaiheet nostatti viimekertainen Kouvolan startti. Grainfield Aiden laukkasi pruuvilähdössä eikä ottanut startissa normaalisti vauhtia vaan juuttui kiertämään ulkoratoja ja väsyi ymmärrettävästi lopussa.

Startin jälkeen hevonen tuntui treeneissä normaalilta, vielä perjantainakin, mutta tänä aamuna oikeassa etujalassa oli pientä turvotusta ja lämpöä.

”Jotain mystistä jalassa on. Ensisijaisesti poisjäänti on varotoimi, mutta alkuviikosta tiedetään enemmän, kun päästään klinikalle”, Hannu Korpi sanoo.

Pahin vaihtoehto olisi, että jalassa on hankosidevamma.

”Sitä tietysti eniten pelkää. Kolme talvea on ajettu ilman hokkeja, ja nyt on ajettu hokeilla. Voi olla, että Kouvolan startista tuli jotain ja se paheni, kun on sen jälkeen treenattu normaalisti”, Hannu Korpi pohtii.

”Mutta odotetaan nyt, mitä klinikalla sanotaan. Nyt jos koskaan toivoisin olevani väärässä.”

Korvella itsellään ei hankosidevammoista ole paljoa kokemusta.

”Argonille sellainen tuli viimeksi, ja siitä on jo kymmenen vuotta”, hän muistelee.