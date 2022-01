Grainfield Aiden pitkälle sairaslomalle – hankosidevamma

”Hankosidevammaa tietysti eniten pelkää. Kolme talvea on ajettu ilman hokkeja, ja nyt on ajettu hokeilla. Voi olla, että Kouvolan startista tuli jotain ja se paheni, kun on sen jälkeen treenattu normaalisti”, Hannu Korpi kommentoi Hevosurheilulle lauantaiaamuna.

Epäilys vahvistui maanantaina Teivon klinikalla.

”Noin 20-prosenttinen hankosidevamma. Ei tietysti pahimmasta päästä, ja olisi varmaan suurempikin, jos olisi ajettu lauantaina kilpaa. Mutta ihan riittävän paha tämäkin”, Hannu Korpi huokaa.

”Kahden viikon päästä käydään vielä uudestaan klinikalla ja saadaan tarkempaa tietoa, mutta alustavasti kolmesta kuuteen kuukauteen tulee kilpailutaukoa. Grainfield Aiden pidetään kontrolloidusti liikkeessä koko ajan. Lumihankea, kylmäystä ja lampaanvillaa on hoito ensi alkuun. Nyt on hyvin lunta, mutta jatkossa mietitään varmasti myös vesikävelyä.”

Synkkyyteen valmentaja ei vaivu, vaikka tallin tähti joutui telakalle.

”Katsetta vaan tulevaisuuteen, ja ollaan tyytyväisiä siitä menestyksestä, mitä tähän mennessä on tullut”, Hannu Korpi tsemppaa.