Hannu Korpi puolen vuoden kilpailukieltoon – Hippos langetti myös Jani Suonperälle pitkän kilpailukiellon

Suomen Hippos päätti maanantaisessa kokouksessaan käräjäoikeudessa tuomiot saaneiden raviurheilijoiden kilpailukielloista. Seksuaalisesta ahdistelusta toissa vuoden joulukuussa Oulun käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon tuomitulle Hannu Korvelle langetettiin puolen vuoden kilpailukielto epäurheilijamaisesta käytöksestä ja raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

Kysymys on ollut seksuaalisesta ahdistelusta kilpailupaikalla ja kilpailuaikana. Näin ollen tapauksessa on rikottu sekä lisenssimääräyksiä että ravikilpailusääntöjä. Tapauksessa on rikottu myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelmaa, jonka mukaan yhteisö on yhdenvertainen ja häirinnästä vapaa, Hippoksen tiedotteessa perustellaan.

Jani Suonperä on tuomittu 4.4.2024 Pohjanmaan käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon eläinsuojelurikoksesta, joka tapahtui harjoitustilanteessa Kaustisella 12.10.2022. Suonperä on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.

Hippoksen hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaan, että Jani Suonperä määrätään 3 kk:n kilpailukieltoon (20.5.2024–19.8.2024) lain eläinten hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvointia koskevien määräysten rikkomisesta sekä raviurheilun maineen vahingoittamisesta. Tapaus on selvitetty käräjäoikeudessa kuulemalla kahta todistajaa. Suonperä itse ei ole mennyt käräjäoikeudelle selvittämään vaihtoehtoista tapahtumankulkua. Hän on itsekin kirjoituksessaan myöntänyt lyöneensä hevosta.

