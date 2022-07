Harrastajavalmentajalle pitkä eläintenpitokielto

Keski-Suomen käräjäoikeus on 13.7. tuominnut eläinsuojelurikoksen tehneen Kaarlo Partasen sakkorangaistukseen. Lisäksi Partanen määrättiin eläintenpitokieltoon 12.7.2024 asti. Kielto koskee hevosia.

Käräjäoikeudessa tuomitun Partasen tilanne etenee myös Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan ja hallituksen käsiteltäväksi. Tällä hetkellä Partasella on C-lisenssi.

Partasen tuomio koskee Jyväskylän raveissa 19.2.2021 tapahtunutta hevosen sopimatonta käsittelyä, jonka seurauksena Hippoksen hallitus määräsi Partasen ravikilpailusääntöjen mukaisesti 9 kuukauden kilpailukieltoon. Hippos teki asiasta myös tutkintapyynnön poliisille, jonka pohjalta tapaus eteni käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

”Hevosten hyvinvointi ja eettinen kohtelu on koko hevosurheilun oikeutuksen perusta. Jos me emme puutu epäkohtiin, emme voi luoda kulttuuria, jossa hevosten hyvinvointi on aina toiminnan keskiössä”, Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää toteaa.

“On koko raviurheilun osalta tärkeää, että tällaiset väärinkäytökset käsitellään ravikilpailusääntöjen mukaisesti myös lajin sisällä", Mäenpää lisäsi Hippoksen julkaisemassa tiedotteessa.

Lähemmäs vuoden tai sen ylittävät kilpailukiellot ovat harvinaisia, sillä viimeisin pidempi kilpailukielto hevosen huonosta käsittelystä raveissa langetettiin puoleksi vuodeksi joulukuussa 2017.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Uutisen viimeinen tekstikappale lisätty 14.7. klo 11.43.