Henri Bollström romanien kansallispäivänä: "Näen jokaisen ihmisen tasa-arvoisena"

Henri Bollström, 40, täytti pyöreitä vuosia 29. maaliskuuta, ja hän on yksi tunnetuimmista raviurheilevista romaneista. Romanien kansallispäivää Bollström viettää työnsä parissa ylpeänä juuristaan, mutta itsenäisenä ihmisenä.

"Arki pyörii omalla painollaan, ja juuri tulin kengittämästä", Bollström nauraa. "Itselleni oikeastaan vain jouluaatto on sellainen päivä vuodessa, jolloin rauhoitutaan hetkeksi. Tottakai romanien kansallispäivä on monelle tärkeä juhlapäivä, mutta omassa kalenterissani ei ole oikeastaan mitään merkintöjä erikseen tällaisille hetkille. Se on hyvä, että ennakkoluulojen vähentyessä ja maailman kansainvälistyessä Suomen yhteiskunta on menossa oikeaan suuntaan."

Bollström on ylpeä juuristaan, mutta painottaa yksilön vastuuta teoistaan.

"Romanien kansallispäivä ei tietyllä tavalla liity mitenkään tasa-arvoon, ja ainakin itse otan jokaisen kanssaihmisen tasa-arvoisena vastaan. Olen ihminen, joka haluaa vastata vain omista teoistaan. Tärkeintä on tietää itse, miten asiat ovat ja miten itse haluaa elämänsä elää."

Bollström on ohjastanut neljänä vuonna yli 100 voittoa, ja yhteensä miehellä on ykkössijoja raviradoilta 1445 kappaletta. Hän nousi arvostettuun Tuhannen voiton klubiin Kuopiossa keväällä 2019, ja on kuulunut jo reilun vuosikymmenen ajan maamme kärkiohjastajien joukkoon.

"Ajattelin joskus, että haluaisin olla ensimmäinen tummatukkainen, joka ajaa 1000 voittoa. Olihan se kova juttu, kun se toteutui", Bollström muistelee.

Samana vuonna Bollström ohjasti Pauli Raivion valmentaman Tähen Toivomuksen ravikuninkaaksi Lahden Kuninkuusraveissa. Hän oli ensimmäinen romani, joka on pystynyt voittamaan kuninkuuden.

"Pikkupoikana oli haave, että voi kun joskus pääsisi osallistumaan Kuninkuuskilpailuun. Tähen Toivomus teki kaikista unelmista totta, ja sen juoksema ravikuninkuus menee kirkkaasti kaikkien muiden saavutusten edelle. Meillä meni kaksi vuotta mahtavasti, ja ne olivat ikimuistoisia vuosia."

Bollström on ravipiireissä pidetty henkilö erityisesti positiivisuutensa, huumorintajunsa ja avoimuutensa vuoksi. Hän myöntää, että nämä luonteenpiirteet ovat auttaeet pääsemään elämän vaikeimpien hetkien ylitse.

"Arvostan ihmisissä erityisesti aitoutta, ja pyrin itse olemaan mahdollisimman aito ihminen. Jos tulee tehtyä virheitä, niistä voi oppia jotakin. On pystyttävä menemään eteenpäin. Taaksepäin ei kukaan pysty yhtään sekuntia elämään", Bollström päättää.

Hevosurheilu-lehti toivottaa Bollströmille ja muille Suomen romaneille hyvää ja iloista kansallispäivää!