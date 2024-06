Hevosaiheiset näyttelyt avautuvat Sahalahdella ja Varpaisjärvellä

Hevospitäjä Sahalahti -näyttelyn avajaiset pidetään Sahalahden Raktori-Talleriassa sunnuntaina 30.6. kello 12 alkaen. Tilaisuutta juhlistaa paikalle luurankotakeissa ratsastava Hämeen Eskadroona.

Hevospitäjä Sahalahti -kesänäyttelyn valokuva-, lehtileike- ym. aineistossa ovat esillä Sahalahden maineikas hevosjalostus, hevoset maatalouden työvoimana sekä ravikisojen menestystarinat. Myös sota-ajan hevosotoista on nähtävillä dokumentteja. Näyttelykokemusta rikastavat hevosiin liittyvät kirjat, lehdet, opetustaulut ja monenlainen käyttötaide sekä näytöiltä katsottavat kuvat ja videot.

Näyttelyn avajaisissa julkaistaan FT Kari Elkelän kirjoittama ja kuvittama historiikki Hevospitäjä Sahalahti, Huippuvuosista konekauteen. Kirjassa on tietoa ja muisteluita Sahalahden hevosista ja niiden omistajista 1500-luvulta alkaen. Painopiste on kuitenkin 1900-luvun tapahtumissa. Esillä on myös pitäjän maatalouden koneellistuminen, joka vähensi nopeasti hevosten määrää ja siirsi jäljelle jääneet hevoset viihdekäyttöön.

Uudeksi näyttelytilaksi on paikalle tuotu Varsa-Talli. Sieltä löytyy lasten hevos- ja traktoritöistä kertovien vanhojen valokuvien lisäksi heppakirjoja ja monenlaisia leluja sekä muuta puuhailtavaa lapsille ja nostalgiaa entisille lapsille. Näyttelykentällä on lasten käyttöön keinuhevosia sekä esterata keppihevosineen. Nähtävänä on myös vanhoja hevosajoneuvoja.

Reipas ja muut hevoset

Jumisen maamiesseurantalon kesäkahvila Varpaisjärvellä on avoinna 4.–14. heinäkuuta torstaista sunnuntaihin klo 14–20. Kahvilan yhteydessä on Reipas ja muut hevoset -näyttely.

Aapeli Miettisen Reipas on itseoikeutetusti näyttelyn ykköstähti. Onhan se varmaan edelleenkin tunnetuin varpaisjärveläinen. Reippaan urasta kerrotaan valokuvin ja lehtileikkein. Esillä on myös palkintoja ja Reippaan kilpakärrit, jotka monimutkaisen salapoliisityön ja useiden sattumusten kautta löytyivät Varpaisjärveltä. Kuvien perusteella kärreillä on ajettu mm. Suurmestaruuksista, ja perimätieto kertoo, että kärrit ovat olleet mukana Moskovan ravireissullakin!

Myös Suomen Hippoksen arkistosta saatu Reippaan ravikilpailukortisto on näkemisen arvoinen. Siinä on kirjattuna Reippaan startit, joissa hevonen on sijoittunut. Vuosien 1953–64 välinen kortisto on 15 sivua pitkä!

Myös pitäjän toinen menestynyt suomenhevonen, Heikki Ruotsalaisen Piirron Sopu, on esittelyssä. Nähtävänä on mm. Derbyn voittoloimi sekä Kuninkuusravien esittelyloimi. Palkintoja ja lehtileikkeitä on kertomassa myös Piirron Sopun menestyksekkäästä urasta.

Näyttelyssä on haluttu muistaa myös edesmennyttä, Jumisen kylällä asunutta ja siellä hevosiaan valmentanutta Matti Tikkasta. Matin hevosista muistetaan erityisesti voittokone Aranka.

Lisäksi näyttelyssä on erilaisia hevoskuvia, -varusteita ja hevostyökoneita sekä Romurinsessa Marjut Kauppisen hevosaiheisia teoksia. Omilla paikoillaan jakavat tietoa myös hevosten sukutietokanta Sukuposti, sekä Vieremän raviradalla järjestettävät Ponikuninkuusravit 2024.

Jumisen Maamiesseurantalolla järjestetään kesäkahvilan ja -näyttelyn yhteydessä koko perheen hevospäivä lauantaina 6.7 klo 11–14. Alueella on kahvilan lisäksi avoinna myös makkaragrilli ja lapsille on keppihevosrata sekä maksullista talutusratsastusta.