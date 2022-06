Hevoset Bastionissa: Ympyräkaupungissa ajetaan suoralla oikeasti kovaa

Ravivarma pitää olla

Cityravivoittojensa salaisuudeksi Venäläinen sanoo hyvät hevoset.

”Siinä pitää olla askeliltaan nopea ja ravivarma hevonen. Kiihtyvyys on kaikkein tärkein, kun matka on lyhyt. Ja tuolla matkalla ei auta haparoida, sitä ei ole varaa ottaa kiinni”, hän pohtii.

Aiempien kokemusten perusteella hän tietää, että vaikka Cityravien paikka poikkeaa paljon raviradasta, hevoset ymmärtävät, että kilpaa täällä ollaan juoksemassa.

”Jalostettu hevonen tietää tilanteen, eikä se tarvitse kuin pienen merkin ja se menee luonnostaan”, Venäläinen kiittää.

Ratamestarina Bastonissa toimii Arto Siika-aho, ja 8 metriä leveän radan pohja tehdään kivituhkakerroksella. Hevoset lähtevät pareittain sovelletulla linjalähetyksellä.

”Arto on sanonut, että tämä on tähän mennessä helpoin cityravipaikka rakentaa. Kaivarissa alla oli yksi Suomen kalleimmista nurmikoista, ja Lempäälässä piti lämpöisenä talvena rakentaa rata tykitetystä lumesta. Haminassa alla on suora asfalttitie, tosin jonkin verran on korkeuseroa”, kertoo Hamina Bastionin tapahtumajohtaja Suvi Louhelainen.

Venäläiselle Haminan kadut ovat sen verran tuttuja, että hän huomauttaa, että yksi hyppyri on matkalla, nimittäin korotettu suojatie.

”Mutta sen ratamestari pystyy varmaan loiventamaan”, hän sanoo.

