Hevoset Linnoituksessa sai jälleen suuren suosion – katso lista kaikista Cityravien voittajista

Lauantain sää oli ennusteiden mukaisesti epävakaa, ja päivän aikaiset sadekuurot vähensivät osaltaan lauantain yleisömäärätavoitetta. Kokonaisuudessaan viikonlopun kävijämäärä nousi kuitenkin yli 21 000:een.

"Kokonaisuutena täytyy olla todella tyytyväinen. Yleisö viihtyi silmin nähden, ja saimme paljon kiitosta siitä, kuinka hienoa on, että tällainen tapahtuma järjestettiin jälleen ja näin onnistuneesti", tapahtuman pääjärjestäjät Teemu Keskitalo Lappeen raviradalta, Tommi Männistö Millilleen Eventsistä ja Jani Valkeapää SaiPasta iloitsivat.

Tapahtumaa järjestämässä oli myös Lappeenrannan kaupunki. Tapahtuma on osa Lappeenrannan Suomen makein kesä -kokonaisuutta.