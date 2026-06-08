Hevoset Linnoituksessa sai jälleen suuren suosion – katso lista kaikista Cityravien voittajista
Lauantain sää oli ennusteiden mukaisesti epävakaa, ja päivän aikaiset sadekuurot vähensivät osaltaan lauantain yleisömäärätavoitetta. Kokonaisuudessaan viikonlopun kävijämäärä nousi kuitenkin yli 21 000:een.
"Kokonaisuutena täytyy olla todella tyytyväinen. Yleisö viihtyi silmin nähden, ja saimme paljon kiitosta siitä, kuinka hienoa on, että tällainen tapahtuma järjestettiin jälleen ja näin onnistuneesti", tapahtuman pääjärjestäjät Teemu Keskitalo Lappeen raviradalta, Tommi Männistö Millilleen Eventsistä ja Jani Valkeapää SaiPasta iloitsivat.
Tapahtumaa järjestämässä oli myös Lappeenrannan kaupunki. Tapahtuma on osa Lappeenrannan Suomen makein kesä -kokonaisuutta.
Hevoset Linnoituksessa ja Lappeenrannan Cityravit toimivat samalla tärkeänä näyttönä Lappeenrannan raviyhteisölle ennen ensi kesää, kun Lappeenranta isännöi vuoden 2027 Kuninkuusraveja. Niiden odotetaan keräävän kaupunkiin kymmeniä tuhansia kävijöitä eri puolilta Suomea.
"Tällaiset tapahtumat osoittavat, kuinka vahva hevoskaupunki Lappeenranta on. Ensi vuoden Kuninkuusravit ovat luonnollisesti jo mielessä, mutta juuri nyt olemme ennen kaikkea iloisia siitä, kuinka hienosti yleisö on ottanut Cityravit ja Hevoset Linnoituksessa -tapahtuman omakseen", Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo sanoi.
Lähde: Cityravien tiedote
Cityravien viikonlopun voittajat
Perjantai 5.6.
Ponilähtö: Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen
Monté-lähtö: Que Tal ja Mira Miettinen
1. lämminveristen lähtö: Holy Jack ja Antti Ripatti
2. lämminveristen lähtö: Sanderson ja Ville Tonttila
Lauantai 6.6.
A-ponilähtö: Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen
B-ponilähtö: Amazon ja Moona Espo
Lämminveristen monté-lähtö: Jojo Keeper ja Milla Markkanen
Kylmäveristen monté-lähtö: Verdals Torden ja Heta Huuskola
Lämminveristen lähtö: Alice E. ja Milla Markkanen
Kylmäveristen lähtö: Hilding ja Danilo Grasso