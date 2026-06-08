Stenbydals Castilla ja Amanda Hänninen
Stenbydals Castilla ja Amanda Hänninen olivat Lappeenrannan Cityravien tuplavoittajat.Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos
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Hevoset Linnoituksessa sai jälleen suuren suosion – katso lista kaikista Cityravien voittajista

Hevoset Linnoituksessa ja Cityravit keräsivät viikonlopun aikana järjestäjän arvion mukaan Lappeenrannan historialliselle Linnoitusalueelle yli 21 000 kävijää.
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Lauantain sää oli ennusteiden mukaisesti epävakaa, ja päivän aikaiset sadekuurot vähensivät osaltaan lauantain yleisömäärätavoitetta. Kokonaisuudessaan viikonlopun kävijämäärä nousi kuitenkin yli 21 000:een.

"Kokonaisuutena täytyy olla todella tyytyväinen. Yleisö viihtyi silmin nähden, ja saimme paljon kiitosta siitä, kuinka hienoa on, että tällainen tapahtuma järjestettiin jälleen ja näin onnistuneesti", tapahtuman pääjärjestäjät Teemu Keskitalo Lappeen raviradalta, Tommi Männistö Millilleen Eventsistä ja Jani Valkeapää SaiPasta iloitsivat.

Tapahtumaa järjestämässä oli myös Lappeenrannan kaupunki. Tapahtuma on osa Lappeenrannan Suomen makein kesä -kokonaisuutta.

Lappeenrannan Cityravit 2026 yleisöä
Lappeenrannan Cityravit on Kuninkuusravien jälkeen vuoden toiseksi suurin ravitapahtuma.Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

Hevoset Linnoituksessa ja Lappeenrannan Cityravit toimivat samalla tärkeänä näyttönä Lappeenrannan raviyhteisölle ennen ensi kesää, kun Lappeenranta isännöi vuoden 2027 Kuninkuusraveja. Niiden odotetaan keräävän kaupunkiin kymmeniä tuhansia kävijöitä eri puolilta Suomea.

"Tällaiset tapahtumat osoittavat, kuinka vahva hevoskaupunki Lappeenranta on. Ensi vuoden Kuninkuusravit ovat luonnollisesti jo mielessä, mutta juuri nyt olemme ennen kaikkea iloisia siitä, kuinka hienosti yleisö on ottanut Cityravit ja Hevoset Linnoituksessa -tapahtuman omakseen", Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo sanoi.

Lähde: Cityravien tiedote

Hevoset Linnoituksessa 2026
Hevosen esittäytyi Linnoituksessa monimuotoisesti.Kuva: Maisa Hyttinen

Cityravien viikonlopun voittajat

Perjantai 5.6.

Ponilähtö: Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen

Monté-lähtö: Que Tal ja Mira Miettinen

1. lämminveristen lähtö: Holy Jack ja Antti Ripatti

2. lämminveristen lähtö: Sanderson ja Ville Tonttila

Lauantai 6.6.

A-ponilähtö: Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen

B-ponilähtö: Amazon ja Moona Espo

Lämminveristen monté-lähtö: Jojo Keeper ja Milla Markkanen

Kylmäveristen monté-lähtö: Verdals Torden ja Heta Huuskola

Lämminveristen lähtö: Alice E. ja Milla Markkanen

Kylmäveristen lähtö: Hilding ja Danilo Grasso

Stenbydals Castilla ja Amanda Hänninen
Que Tal, Holy Jack ja Sanderson Cityravien perjantain voittajia, lauantain ohjelmassa kuusi ravilähtöä
Lappeenrannan cityravit
Hevoset Linnoituksessa
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