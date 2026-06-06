Que Tal, Holy Jack ja Sanderson Cityravien perjantain voittajia, lauantain ohjelmassa kuusi ravilähtöä

Hevoset Linnoituksessa ja Lappeenrannan Cityravit käynnistyivät perjantaina aurinkoisessa säässä ja iloisissa tunnelmissa. Historiallinen Lappeenrannan Linnoitus täyttyi kävijöistä, hevosista, tapahtumatorien tunnelmasta, erilaisista esityksistä sekä koko perheen ohjelmasta.

Tapahtuman avauspäivä keräsi järjestäjän arvion mukaan yli 8 000 kävijää, mikä on tuhat enemmän kuin tapahtuman ensimmäisenä vuonna.

Perjantai käynnistyi näyttävästi, kun SaiPan pronssimitalistit saapuivat Linnoitukseen juhlakulkueessa hevosten vetäminä. Kulkue johdatti joukkueen Linnoituksen kesäteatteriin, jossa järjestettiin kaikille avoimet mitalikahvit. Kesäteatteri oli viimeistä paikkaa myöten täysi iloisia SaiPan kannattajia.

Tämän jälkeen Kristiinankadulle rakennetulla ravisuoralla ja sen ympäristössä riitti nähtävää koko loppupäiväksi. Ohjelmassa nähtiin ravilähtöjä, hevosnäytöksiä, lasten ohjelmaa sekä yleisön suosikiksi noussut Tandem Poni Race. Vilkasta liikennettä riitti myös tapahtumatoreilla, Linnoituksen museoissa, kahviloissa, ravintoloissa ja puodeissa.

Ravisuoralla päivän urheilullisista huippuhetkistä vastasivat muun muassa ponilähdön voittaneet Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen, monté-lähdön voittaneet Que Tal ja Mira Miettinen, ensimmäisen lämminveristen ryhmälähdön voittanut Holy Jack ja Antti Ripatti sekä toisen lämminveristen ryhmälähdön voittanut Sanderson ja Ville Tonttila.

"Olemme erittäin tyytyväisiä ensimmäisen päivän tunnelmaan. Alueella on ollut paljon ihmisiä liikkeellä, ja tapahtuma on näyttänyt juuri siltä yhteisölliseltä kesätapahtumalta, jota lähdimme rakentamaan", Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo.

Lauantaina ohjelmassa finaalilähtöjä ja koko perheen elämyksiä

Tapahtuma jatkuu lauantaina 6.6. jo klo 10.30 alkaen. Ohjelmassa nähdään jopa kuusi ravilähtöä. Lisäksi ohjelmassa on hevosnäytöksiä, perinneratsukoita, Sinebrychoffin panimohevosia, lasten suosikkiohjelmaa, keppihevosareena, kotieläimiä, tapahtumatorien tunnelmaa sekä runsaasti nähtävää ympäri Linnoituksen historiallista aluetta.

Tapahtuman juontajina toimivat Lauri Hyvönen ja Antero Mertaranta.

Viikonlopun päättyy lauantai-iltana Kesäravintola Lallissa, jossa tanssikansaa viihdyttävät Esa Nummela & Vanhasuora. Tapahtuma on maksuton.

Lähde: Cityravien tiedote

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