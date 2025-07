Hevosurheilu on ilmestynyt – iloinen ikiliikkuja Maiju Petriläinen on nähnyt paljon ravimaailmaa: ”Tosikkomielellä ei kannata lähteä mihinkään”

Maiju Petriäinen on tehnyt töitä Ranskassa, Italiassa ja Ruotsissa. Bengurion Jetin hoitajana hän osallistui syyskuussa 2023 Yonkersin MM-lähtöön Amerikassa. Tie on vienyt Lahteen ja Jokimaalle, jossa Petriläinen tekee töitä Jarel Bokon ja Yohan Hillsin kanssa.

Millainen persoona Maiju Petriläinen on ja miten hän kuvailee itseään ihmisenä? Millaisia reissuja Petriläinen on päässyt tekemään huippuhevosten hoitajana? Miten hän kuvailee omaa elämäntilannettaan nyt, ja millaisia ajatuksia Petriläisellä on Jarel Bokosta ja Yohan Hillsistä?

Millaisia vinkkejä Petriläisellä on tarjota niille nuorille hevosihmisille, jotka haaveilevat työnteosta ulkomailla? Miten maailmanmatkaajan hyvä ystävä Anu Niskanen kuvailee Petriläistä ja hänen matkaansa ensikohtaamisesta lähtien?

Lahdessa asuva ja hevosia päivätyön ohella valmentava Petriläinen on Italian ystävä ja työskennellyt muun muassa Alessandro Gocciadorolla ja Ranskassa Fabrice Souloylla.

”Kun on käynyt ensin Ranskassa, sen jälkeen Ruotsissa työskentely tuntuu paljon helpommalta”, Petriläinen evästää.

Suomalaisia on jo pitkään arvostettu kansainvälisesti hevosenhoitajina eikä se asia ole muuttunut.

”Tosikkomielellä ei kannata lähteä yhtään mihinkään. Hyvä on yrittää tulla toimeen kaikkien kanssa. Myös itsensä, ja on pystyttävä naureskelemaan omille toilailuilleen. Virheistä voi oppia, niitä ei kannata pelätä. Kannattaa heittäytyä.”

