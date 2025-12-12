Hippoksen hallitus kokoontui: kuuden kuukauden kilpailukielto ja vakava varoitus

Harrastaja C -lisenssin haltija Esko Majala tuomittiin 26.8.2025 Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 70 päiväsakkoon eläinsuojelurikoksesta, jossa oli kyse hevosten pitopaikan epäkohdista vuosina 2021–23 sekä yhden loukkaantuneen hevosen hoidon laiminlyönnistä.

Majalan tallille tehtiin sen jälkeen neuvonta- ja tallitarkastuskäynti Suomen Hippoksen toimesta. Tarkastuksessa ei havaittu hevosten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä puutteita. Aiemmin puutteelliseksi todettu pihattorakennus oli otettu muuhun käyttöön.

Hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaisesti määrätä Esko Majalalle eläinsuojelulain ja eläinten hyvinvointia koskevien määräysten rikkomisesta sekä raviurheilun maineen vahingoittamisesta kuuden kuukauden kilpailukiellon 12.12.2025 alkaen. Lisäksi hänen tulee suorittaa vastuuvalmentajakoulutus uudelleen.

Päätös pohjautuu käräjäoikeuden tuomioon, Majalan kuulemiseen sekä Hippoksen eläinlääkärin suorittamassa tallitarkastuksessa tehtyihin havaintoihin. Päätöksestä voi valittaa ravituomioistuimeen.

Vakava varoitus Hannu Korvelle

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli kokouksessaan myös Jokimaan ravien 4.12. tapahtumia. Hallitus antoi vakavan varoituksen Hannu Korvelle hevosten käsittelystä ja oleskelusta varikkoalueella kilpailukiellon aikana. Mahdollisen rangaistuksen määräämisen hallitus on ohjannut sääntövaliokunnalle.

Kilpailukieltoon asetettu henkilö ei voi osallistua kilpailutoimintaan. Kilpailukielto koskee oikeutta käsitellä hevosta raveissa, oleskelua varikkoalueella sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja ravien toimihenkilönä. Kielto koskee hevosten kilpailuttamista raveissa kokonaisuudessaan eikä se rajaudu pelkästään kilpailuaikaan tai kilpailualueeseen.

Suomen Hippos edellyttää sääntöjen kunnioittamista ja näiden asioiden huomioimista myös jatkossa, hallitustiedotteessa korostetaan.

Linkki Suomen Hippoksen hallitustiedotteeseen