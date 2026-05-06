Hippoksen muutosneuvottelut päättyivät

Suomen Hippos tiedottaa saaneensa koko henkilöstöönsä kohdistuneet muutosneuvottelut päätökseen.

Muutosneuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja toimintojen uudelleenjärjestäminen toimintaympäristön muuttumisen vuoksi. Taustalla oli myös tarve kulujen karsimiseen ja kustannusrakenteen tarkasteluun. Tavoitteena on pitkän tähtäimen toimintakyvyn ja vakaan talouden varmistaminen.

Neuvottelujen alkaessa toimenpiteiden arvioitiin johtavan enintään yhdeksän henkilön työsuhteen päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai mahdollisiin toimenkuvien muutoksiin. Neuvotteluissa käsiteltiin toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä, tehtävien yhdistämistä ja toimenkuvien uudelleenorganisointia.

Neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin viiden henkilön työsuhteen päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai olennaiseen toimenkuvan muutokseen. Osana neuvotteluratkaisua sovittiin myös muista säästöistä.

Toimenpiteiden arvioidaan tuovan yhteensä noin 200 000 euron vuotuiset säästöt. Täysimääräisesti kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2027.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote