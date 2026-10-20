Hippos ATG sai rahapelitoimiluvan – "Tämä on meille merkittävä hetki"

Maanantaina 19.10. ruotsalaisen ATG:n ja Suomen Hippos ry:n yhteisyritys Hippos ATG Oy:lle myönnettiin oikeus harjoittaa rahapelitoimintaa Suomessa uuden lisenssijärjestelmän avautuessa. Yhtiö tuo laajan pelivalikoimansa suomalaisten saataville heti rahapelimarkkinan avautuessa 1.7.2027.

“Olemme olleet koko ajan luottavaisia sen suhteen, että täytämme toimiluvan edellytykset. Myönteinen päätös on markkinoille tulon keskeisin edellytys, joten tämä on meille merkittävä hetki. Olemme tehneet valtavasti töitä rakentaaksemme Suomeen täysin uuden yhtiön ja sen toimintamallit alusta alkaen Suomen uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Näiden erinomaisten uutisten jälkeen pääsemme keskittymään entistä vahvemmin itse tuotteisiin sekä operatiivisen kokonaisuuden viimeistelemiseen”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke kertoo tiedotteessa.

Toimilupa kattaa hevospelit ja urheiluvedonlyönnin tuotteet. Lisäksi toimilupa kattaa nettikasinopelit, joita ATG tarjoaa myös Ruotsissa ja Tanskassa. ATG on Pohjoismaiden suurin hevos- ja urheiluvedonlyöntiin sekä nettikasinopeleihin keskittynyt yritys, joka on toiminut Ruotsissa vuodesta 1974 ja Tanskassa vuodesta 2019.

“Toimilupahakemuksessa ei ole kyse vain yhden lomakkeen täyttämisestä. Valmisteluun on kuulunut muun muassa vastuulliseen pelaamiseen, rahanpesun estämiseen, tietoturvaan, tekniseen säännöstenmukaisuuteen, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja yhtiön hallintoon liittyvien toimintamallien rakentaminen”, Bäcke sanoo.

Lähde: Hippos ATG