Hippos määräsi Hannu Korven kilpailukieltoon
Suomen Hippoksen hallitus kokoontui tänään 1.10. ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Hannu Korven saamaa tuomiota.
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30.9.2025 Hannu Korven vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon on tapahtunut vuonna 2022. Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen on tapahtunut 18.1.2025.
Hippoksen hallitus päätti, että Hannu Korpi määrätään välittömästi väliaikaiseen kilpailukieltoon raviurheilun maineen vahingoittamisesta.
Alustavan selvityksen mukaan tapauksessa täyttyy lisenssihaltijan kilpailukiellon edellytykset lisenssimääräysten perusteella, tiedotteessa perustellaan. Hippoksen mukaan tapauksessa on rikottu myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelmaa.
Kilpailukiellon lopullinen pituus päätetään Hippoksen hallituksen toimesta asianomaisen henkilön kuulemisen jälkeen lokakuun aikana.
Tästä tiedotteeseen.