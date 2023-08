Uusi laatujärjestelmä korvaamaan tallitarkastukset – pilottivaiheeseen edennyt hanke hakee tallinpitäjiä mukaan antamaan palautetta

Hyvä Talli -nimellä kulkevan laatujärjestelmän luominen on edennyt pilottivaiheeseen, Suomen Hippos tiedottaa.

”Hyvä Talli on vapaaehtoinen järjestelmä talleille, jotka haluavat dokumentoida ja kehittää toimintaansa​. Järjestelmän perustaso kuitenkin määrittää jatkossa myös kaiken hevosalan keskusjärjestöjen alaisen tallitoiminnan, mikä yhteismitallistaa alan hyvinvointi- ja laatutyötä ja tekee siitä entistä läpinäkyvämpää”, Hyvä Talli -projektityöryhmää vetänyt Virpi Ylitalo Varsinais-Suomen hevosjalostusliitosta kertoo tiedotteessa.

”On koko hevosalan etu, että talleilla kiinnitetään enemmän huomiota laatutyöhön ja suunnitteluun. Valmentajat ovat erityisesti toivoneet apua ja neuvoja viranomaistarkastuksiin, ja tavoitteena on, että Hyvä talli -järjestelmä tarjoaa tähän työkaluja, kuten selkeät tarkastuslistat”, Ylitalo jatkaa.

Nyt hankkeessa etsitään vapaaehtoisia tallinpitäjiä, jotka haluavat ilmoittautua pilottiauditointeihin.

Pilottivaiheen aikana saatuja kokemuksia hyödynnetään järjestelmän viimeistelyssä. Osallistuminen ei maksa mitään.

”Rohkaisen etenkin ravivalmentajia tutustumaan järjestelmään ja ilmoittautumaan mukaan auditointiin ensijoukoissa. Näin saisimme lisää arvokasta näkemystä auditoinnin ja lomakkeen hyödyistä valmentajan näkökulmasta”, Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki sanoo.

Hyvä Talli -kriteereissä keskitytään hevosten terveydenhoitoon, tallin turvallisuuteen, hyvään työnantajuuteen, asiakaskokemukseen sekä hevosten lajityypillisten käyttäytymisen mahdollistamiseen.

Järjestelmä tulee kattamaan kolme tasoa, joista pronssitasolla talli täyttää uuden eläinten hyvinvointilain ja sen asetuksien vaatimat edellytykset sekä kiinnittää huomiota hevosten Welfare Quality -hyvinvointimittariston perusasioihin.

Pronssitaso tulee jo vuodesta 2024 korvaamaan nykyiset tallitarkastukset, jotka ovat olleet edellytys esimerkiksi Suomen Hippoksen myöntämille valmentajalisensseille. Jatkossa tallitarkastus toteutetaan koulutettujen Hyvä Talli -auditoijien toimesta, ja se uusitaan aina kolmen vuoden välein.

”Vuonna 2024 kaikki uudet tallitarkastukset pyritään toteuttamaan jo järjestelmän mukaisesti. Lisenssijärjestelmässä jo mukana olevien osalta uudistettu tallitarkastus tullaan toteuttamaan asteittain kolmen vuoden aikana”, Mäki jatkaa.

Hopeatasolla tallin toiminnassa on kehitetty jo arkea helpottavia laatutoimintoja: kirjalliset sopimukset ovat kaikilta osin kunnossa ja tallilla on sekä valmennus- ja varautumissuunnitelmat, eläinlääkärin kanssa tehty terveydenhuoltosopimus ja terveydenhoitosuunnitelma. Kultatasolla tallin toiminta kattaa kaikki valmistuvan hevosten hyvinvointimittariston kriteerit ja sen laatutyö on jatkuvaa ja dokumentoitua.

Jo nyt Suomen Ratsastajainliiton jäsentallien auditoinnissa hyödynnetään Hyvä Talli -järjestelmän lomaketta.

”Nyt saamme kaikille keskusjärjestöjen alla toimiville hevostalleille saman järjestelmän. Lisäksi järjestelmä on ihan jokaisen tallin hyödynnettävissä: auditoinnin voi tilata mille tahansa tallille, ja sen avulla talli voi esimerkiksi jatkossa markkinoida oman toiminnan laadukkuutta ja rakentaa näin kilpailuetua”, Ylitalo toteaa tiedotteen mukaan.

Yhteishankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen hevosjalostusliitto, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto.