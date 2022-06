Ihamuotilan tallin tammalupaus ravasi SE-lukemat – Raitala ajoi hattutempun

Santtu Raitalan ohjastama Over My Shoulder kiihdytti takamatkan juoksuradalta rivakasti ja pääsi poimimaan keulapaikan suosiolla Nubialta ja Esa Holopaiselta.

Tammakisaa ravattiin kirilenkin alkuun saakka jonomuodostelmassa, kunnes Olli Koivusen nosti Voice Of Reasonin vetämään toista rataa. Se pääsi lähimmäksi Over My Shoulderia, mutta Juho Ihamuotilan valmennettavan voittomarginaali oli selvä.

Voittoaika, uusi SE, kirjattiin lukemin 15,0/2640 metriä. Entinen SE-tulos oli kolme kymmenystä heikompi.

”Tamma on mennyt tosi paljon eteenpäin, se on tosi rento ja jaksavan näköinen. Tammassa on tosi kova potentiaali, sen takia me ajettiin viime kaudella jo päättäväisesti avoimia tammojen 3-vuotislähtöjä”, Juho Ihamuotila selosti.

Vermo maksoi SE-tuloksesta 5000 euron ykköspalkinnon päälle tuhannen euron bonuksen.

Ulla Knuutin omistaman ja kasvattaman Over My Shoulderin SE-tulos oli jo viikon toinen, kun maanantaina Kaustisella nähtiin jo Suomen ennätys.

Santtu Raitala nousi kahden viimeisen Toto65-kohteen voiton myötä illan kuskinimeksi. Punanuttu narutteli Like Di Serafinon kirivoittoon, ja Raitalan ajaman Vonkarin ykköstila tuli hurjassa 20,1-vauhtisessa lopetuksessa keulasta.

Jukka Torvisen ohjastama Bramee ja Teemu Okkolinin suojatti Helmen Humu tarjosivat jo viime viikolla yleisöön menevän kamppailun voitosta. Silloin Bramee voitti keulasta, ja nyt Helmen Humulle kaavailtiin juoksua vetojuhdan paikalla, koska se oli arvottu sisemmälle lähtöradalle. Helmen Humu laukkasi kuitenkin lähtöön, ja Bramee pääsi johtopaikalle. Siitä se vastasi, kuten viime viikolla, äärimmäisen niukkaan voittoon ennen Helmen Humua.

”Takasuoran lopussa teki mieli Teemulle huikata, että taas täällä ollaan”, hyväntuulinen Jukka Torvinen veisteli.

Lähtöä aikaisemmin Teemu Okkolinin talliin tuli kirkkainkin palkinto, kun Eivari vastaili Juha Utalan ajamana maaliin saakka ennen tallikaveri Wuugaa.

Juha Utala ajoi toisenkin Toto65-voiton, kun hän kannusti Juuso Holttisen valmentaman Damianon suuryllätykseen nappireissun päätteeksi.

