Ilos Sansibarin kilpakengät naulaan – "Se lähti veljensä Midnight Hourin kanssa viettämään eläkepäiviä"

Läpi uransa Iikka Nurmosen valmennuksesta kilpaillut Ilos Sansibar siirtyy eläkkeelle. 9-vuotias ruuna kilpaili urallaan 76 kertaa totosijoin 28-13-6. Palkintorahoja Ilos Sansibar ehti ansaita lähes 105 000 euroa.”Veijo (Kumpulainen) haki hevosen perjantaina kotiin. Se lähti veljensä Midnight Hourin kanssa viettämään eläkepäiviä”, Nurmonen kertoo.Päätös hevosen siirtämisestä eläkkeelle oli Nurmosen mukaan helppo, sillä rehtinä kilpailijana tunnettu Ilos Sansibar ei enää kuluneen kauden aikana suorittanut taustavoimien olettamalla tasolla.”Tutkimme sitä ja tähystyksessä löytyi kurkusta vikaa. Happi ei enää kulje, kuten pitäisi. Ikää hevosella on jo sen verran, ettei kurkkua kannata alkaa kilpailemisen takia operoimaan. Siinä mielessä hevosen sai siirtää nyt hyvillä mielin eläkkeelle, kun löysimme ihan selkeän syyn, miksi meno on takunnut”, Nurmonen kertoo.Rahallisesti Ilos Sansibarin uran isoin onnistuminen nähtiin vuoden 2023 lopulla hevosen voitettua pronssidivisioonafinaalin Kuopiossa.”Loistava kilpahevonen. Aikanaan kahdestaan Jennin (Tuokko) kanssa opetimme sen Maaningalla. Sen jälkeen hevonen oli hetken Ossilla (Nurmonen), mutta koko uransa se kilpaili meidän tallista. Kilpahevosena se oli poikkeuksellisen terve. Fyysisesti hevonen kävi ensimmäistä kertaa koskaan klinikalla nyt torstaina”, Nurmonen sanoo.Ilos Sansibarin on kasvattanut Ilos Oy, jonka takaa löytyy pihtiputaalainen Veijo Kumpulainen. Hän myös omistaa hevosen yhdessä perheensä kanssa.Nurmosen ja Kumpulaisten yhteistyö jatkuu vuosi sitten Ypäjän varsahuutokaupasta ostetun, nyt 2-vuotiaan Callela Cool Onen kanssa..Kuukauden hevonen Ilos Sansibar on kahdeksanvuotiaanakin varsa: "Jos se rupeaa keskittymään, se voi vielä kehittyä"