Jämsän Äijän ajo ei näkynyt TotoTV:n suorassa lähetyksessä – tästä oli kyse

Jämsän raveja sunnuntaina netin kautta seuranneet kokivat loppuraveista ikävän yllätyksen. Kun yksi päivän päälähdöistä, Jämsän Äijän ajo, alkoi lähestyä, TotoTV siirtyi näyttämään sekä pääkanavalla että Jämsän ravien alla Ranskan laukkaa.

Mistä tämä johtui? Veikkauksen head of Toto and racing Juha Ahjolinna.

”Tilanteeseen johti useiden aikatauluun ja lähetyksen toteuttamiseen liittyneiden epäonnistumisten ketju. Sunnuntain alkuperäisen suunnitelman mukaan Jämsän lähtö 9 oli tarkoitus ajaa kello 16.03. Lähdön ja siihen liittyneiden juhlallisuuksien jälkeen TotoTV:n oli määrä siirtyä esittelemään päivän Quinté+-kohdetta ja näyttämään lähtö. Tämän jälkeen lähetyksen oli tarkoitus palata Jämsään lähtöön 10, jonka suunniteltu lähtöaika oli kello 16.20”, Ahjolinna alustaa.

”Jämsän ravien aikataulun viivästyminen käynnisti kuitenkin lumipalloefektin. Olimme sopineet, ettei Jämsässä ajeta lähtöä kello 16.10. Jos päällekkäisyys olisi kaikesta huolimatta syntynyt, Jämsän lähtö olisi pitänyt näyttää suorana toisella TotoTV-kanavalla. Päällekkäisyys syntyi, mutta sovittu varajärjestely ei toteutunut. Inhimillisen virheen seurauksena molemmilla kanavilla näytettiin Quinté+ -lähtö, ja Jämsän lähtö 9 jäi kokonaan näyttämättä suorana.”

Ahjolinna korostaa vastuun lähetyksestä ja sen onnistumisesta olevan TotoTV:n omistajana Veikkauksella.

”Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Pyydämme vilpittömästi anteeksi Jämsän ravien järjestäjiltä, kilpailijoilta, hevosten taustajoukoilta sekä kaikilta ravien seuraajilta. Tässä tilanteessa heille ei tarjottu sitä, mitä kuuluisi. Lähtö esitettiin myöhemmin tallenteelta, mutta ymmärrämme, ettei tallenne korvaa suoran lähetyksen puuttumista.”

”Käymme nyt koko tapahtumaketjun yksityiskohtaisesti läpi TotoTV-tuotannon ja kaikkien tilanteeseen osallistuneiden tahojen kanssa. Tarkennamme vastuut, päällekkäisten lähtöjen toimintamallit ja eri kanavien käytön niin, ettei vastaava virhe pääse toistumaan”, Juha Ahjolinna lupaa.

Jämsän Äijän ajo on katsottavissa tallenteena TotoTV:n arkistosta.