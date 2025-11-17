Jussi Nurmesta Hippos ATG Oy:n operatiivinen johtaja

Hippos ATG vahvistaa edelleen johtoryhmäänsä ennen yhtiön lanseerausta Suomen pelimarkkinaan vuonna 2027. Operatiiviseksi johtajaksi (COO) on nyt nimitetty Jussi Nurmi.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Jussin tervetulleeksi Hippos ATG:hen. Hän tuo vahvan yhdistelmän operatiivista kokemusta, strategista näkemystä ja kaupallista ymmärrystä johtavilta kansainvälisiltä pelialan yrityksiltä. Jussi on luonnollinen johtaja, jolla on analyyttinen ja tuloshakuinen ajattelutapa – täydellinen kumppani missioomme Suomessa", Hippos ATG Oy:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke sanoo yhtiön tiedotteessa.

Jussi Nurmella on kymmenen vuoden kokemus iGaming-alalta Suomen toimitusjohtajan, markkinointijohtajan ja kaupallisen strategiajohtajan rooleissa. Hän on johtanut suuria kansainvälisiä tiimejä vedonlyönnissä, kasinotoiminnassa sekä asiakkuudenhallinta- ja liiketoimintatiedonhallinnassa, ja hänellä on vahva näyttö kasvavien toimintojen käynnistämisestä ja johtamisesta.

Laajan toimialakokemuksensa lisäksi Jussi on perustanut ja johtanut digitaalisen markkinoinnin yrityksiä ja toiminut avainrooleissa useissa muissa startup-yrityksissä rekrytointi- ja Web3-projekteissa. Hänellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, erikoisalanaan urheilumarkkinointi.

"Hippos ATG yhdistää vahvan perinteen selkeään tavoitteeseen rakentaa modernia ja kestävää liiketoimintaa Suomen markkinoille. Olen innoissani voidessani olla mukana luomassa kilpailukykyistä ja vastuullista pelialan yritystä Suomeen", Jussi Nurmi sanoo.

Lähde: Hippos ATG Oy:n tiedote