Juuso Holttinen laajentaa ensi syksynä – ”Varsahomma on aina ollut päällimmäisenä”

Juuso Holttisen isompi, 18-paikkainen talli Jokimaalla on ollut viime vuodet vuokrattuna Iikka Nurmoselle. Omassa käytössä ollut pienempi 14 hevosen talli on täyttynyt käytännöstä kilpahevosista.

”Alkuun varsoja oli ja tarjottiin, kun radalla ollaan, mutta nyt omatkin varsat on pitänyt melkein laittaa muualle. Pari on saatu mahtumaan itselle. Vieraista varsoista on täytynyt kieltäytyä joka syksy, joskaan viime syksynä niitä ei enää niin paljon tarjottukaan”, Juuso Holttinen kertoo.

Nyt, kun Nurmoselle vuokrattu talli tyhjenee toisen kerran kahden vuoden sisään useaksi kuukaudeksi, Holttinen päätti ottaa sen ensi elokuussa omaan käyttöön.

”Sama tehdä niin, kun vuokraus ei ole varmalla pohjalla. Varsahomma on aina ollut päällimmäisenä, mutta kilpahevosiakaan ei ole halunnut laittaa pois, kun karsinoita on ollut vain rajallisesti. Ihan täyteen ei toista tallia ole tarkoitus ottaa, mutta 10-14 varsaa olisi ajatuksen tasolla tavoitteena, jos niitä tarjotaan”, Juuso Holttinen linjaa.

”Omassa käytössä talli joka tapauksessa pysyy. Vaikea saman katon alle olisi useampaa toimijaa ottaa.”

Iikka Nurmosen lähtiessä vuodenvaihteessa talli jäänee syksyyn asti tyhjäksi.

”Ei siihen voi niin lyhyeksi ajaksi uutta vuokralaistakaan ottaa. Iikka voi totta kai tulla keväällä siihen ja olla elokuulle asti, jos muuta suunnitelmaa ei ole talven aikana syntynyt, mutta sitten tallin täytyy olla tyhjä.”

Omia valmennettaviaan Holttinen ei Iikan matkaan Ruotsin-turneelle lähetä.

”Sellainenkin mahdollisuus tietysti olisi, jos olisi sopivia hevosia, mutta nyt ei ole sellaisia suunnitelmia. Ne muutama, jotka juoksee talven kilpaa, juoksee täällä kotinurkilla. Ihan hyvästä rahasta täälläkin pääsee ajamaan”, Juuso Holttinen näkee.