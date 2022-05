Jyrki Jauhiaiselle valittiin seuraaja hallitukseen – uusi puheenjohtaja valitaan ensi viikolla

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä puheenjohtaja Jyrki Jauhiainen oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle, mutta Mikko Kenttämaa ja Marika Jurvanen olivat. Viimeksi mainitut valittiin jatkokaudelle.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin paikallinen kulttuuripersoona, näyttelijä, yrittäjä ja LATO-konsernin (Lappeenrannan Toimitilat) hallituksen puheenjohtaja Juha Härkönen. Hän ei kuulu raviurheilun sisäpiiriin.

Uuden puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan ensi viikon järjestäytymiskokouksessa.

Yhtiökokouksen asialistalla olivat myös viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Viime vuoden tulos oli noin 70 000 euroa positiivinen.

”Eteenpäin on menty siitä, kun aloitin (keväällä 2019) toimitusjohtajana enkä pystynyt edes maksamaan itselleni palkkaa. Nyt tilanne on paljon parempi, suunta on oikea”, toimitusjohtaja Antti Tamminen iloitsee.