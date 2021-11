Käpylä Grand Prix toi jättipotin Timo Korvenheimon talliin – ”Tässähän melkein herkistyy”

Kiihdytyksessä tapahtui heti merkittäviä asioita, kun Suomessa voitosta voittoon kulkenut Unique Creation sortui laukalle. Santtu Raitalan ohjastama Zogo Match johti alun, kunnes puolikkaan täyttyessä takamatkalta startannut Sahara Peyote kiersi keulaan asti.

Antti Teivainen eteni An-Dorran kanssa löylyn lyöjän paikalle, mutta jo viimeisen takasuoran lopulla oli selvää, ettei An-Dorra tällä kertaa menesty. Paukkuja ei Sahara Peyotellakaan piisannut ratkaisupuolikkaalle.

Kolmannessa ulkona matkannut Hazelhen Hermes lähti viimeisen takasuoran alussa vetämään kolmatta rataa. Tallikaveri Sahara Sandstorm iski kantaan. 96-kertoiminen Hazelhen Hermes jyräsi kärkeen jo loppukaarteessa ja karkasi lopulta helppoon voittoon.

”Jos tiesi, että hevonen on superhyvässä kunnossa, saattoi siltä hyvää sijoitusta odottaa, mutta voitto oli iso yllätys. Vikassa kurvissa, kun päästiin kärkeen, hevosen korvat olivat enemmän eteen- kuin taakse päin. Se kuulosteli, että milloin kavereita tulee rinnalle, että milloin tehdään töitä. Hazelhen Hermes voitti tosi helposti, joka oli ihmeellinen asia tässä kohtaa”, voittajan ohjastaja Jukka Torvinen päivitteli.

Mika Halmeen omistama ja kasvattama Hazelhen Hermes nappasi 12 500 euron ykköspalkinnon kilometriajalla 14,0/2640 metriä.

Timo Korvenheimo oli lähdön jälkeen ymmyrkäisenä, sillä kaksoisvoitto yllätti toki hänetkin.

”Täytyy kehua Hazelhen Hermestä, että supermahtava hevonen on, kun aina tulee takaisin, vaikka heikompia jaksoja on. Se tuli meille myöhään 2-vuotiaana, ja sen jälkeen se on mennyt koko ajan eteenpäin ja yllättänyt ja yllättänyt – kuten tänäänkin. Ihan uskomatonta voittaa tällainen lähtö noin väljällä tyylillä ja tuollaisella juoksulla”, Timo Korvenheimo ihastali.

Sahara Sandstorm tuli reilun valjakonmitan voittajalle jääneenä toiseksi ja täydensi Timo Korvenheimon onnistumisen.

”Olihan tuo niin uskomatonta, kun kaksi tuollaista työn sankaria menestyvät tällaisessa lähdössä tuollaisella tyylillä. Tässähän melkein herkistyy”, Timo Korvenheimo myönsi.

