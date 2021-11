Midnight Prince voitti finaalin – Hosianna Sisu menehtyi lähdön jälkeen

Antti Teivaisen ajama Midnight Prince pääsi karsintavoittonsa myötä matkaan sisäradan paikalta. Nopea lähtijä ei antanut muille kiihdytyksessä mitään palaa ohitukseen, eikä muista ollut todellista uhkaa langettamaan lopussakaan. Midnight Prince nappasi 7000 euron ykköspalkinnon voittotuloksella 14,5ake.

Jukka Torvisen ohjastama Girls With Curls suhautti sisäradalta hopealle. Jukka Kinnusen suojatti Jakob K. Boko kiersi kolmanneksi. Suursuosikki En Candy Till jäi pussiin toiselle radalle.

Lähdön jälkeen sattui valitettava tapahtuma: Hosianna Sisu kaatui lähdön jälkeen takasuoralla, ja eläinlääkäri totesi hevosen menehtyneen. Hevonen tutkitaan kuolinsyyn selvittämiseksi. Ohjastaja Hannu Torvinen ei loukkaantunut tilanteessa. Lähdössä 8 ei pidetty tapauksen johdosta voittajaesittelyä

Isto Kuisma valmensi One and Only Stablen omistuksessa kilpaillutta Hosianna Sisua.

”Ei siinä mitään ollut tehtävissä, ja eläinlääkäri totesi hevosen menehtyneeksi. Näitä ei toivo kenenkään kohdalle, ja tämä oli ensimmäinen, joka sattui omalle kohdalle. Pahalle tuntuu, mutta ei siitä asiat enää valitettavasti miksikään muutu”, Isto Kuisma totesi.

Muissa 75-kohteissa tapahtunutta: Ice Wine sai vetää avoimessa tammalähdössä rauhassa ja hallitsi helposti perille. Bietro kiri lyhyessä ryhmässä parhaaksi lähtölaukasta huolimatta. Pauhiksen ja Antti Teivaisen yhteistyö jatkui vailla tappioita. Kylmäveristen tammojen paras oli Juha Länsimäen ajama Kleppe Spödå. Kierroksen yllätyksestä vastasi vahvasti kirinyt Ratu Release.