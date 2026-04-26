Örebron Toto85-kierrokselta kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa Suomeen

Lauantain Ruotsin Örebron Toto85-jackpot-kierroksen toisessa kohteessa nähtiin jättiyllätys. Kohteen voitti vain 0,36-prosenttisesti pelattu Kapten Nemo. Ja avauskohteessa oli nähty iso yllätys. Voittaja Qulöriä oli pelattu 1,56 prosenttia kohteen merkeistä.



Jättisuosikeista Clarissa (76,55 %) voitti lähtönsä, mutta muissa kohteissa yllätyksiä riitti. Hankalan rivin täysosumien arvo kohosi lopulta 751 937 euroon.

Suomeen tuli kaksi täysosumaa. Nettipelaaja Savonlinnasta oli pelannut 20 osuuden porukkapelin, johon osui 770 230 euron voitto. Pelin tehneellä savonlinnalaisella oli itsellään 10 osuutta porukkapelistä, ja hän voitti 393 351 euroa. Muut voittajat ovat nettipelaajia eri puolilta Suomea. Jokaisella osuudella voitti 38 511 euroa.



Toinen Suomen voitoista osui helsinkiläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeliin. Pelillä voitti kaikkiaan 766 910 euroa. Porukan tehneellä helsinkiläispelaajalla oli itsellään peräti 35 osuutta pelistä, ja hän voitti kaikkiaan 539 601 euroa. Muut voittajat ovat nettipelaajia eri puolilta Suomea. Jokaisella osuudella voitti 15 338 euroa.



Molemmat porukkapelit olivat laajoja hajoituspelejä.



Lähde: Veikkauksen viestintä