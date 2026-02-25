Kallsvenskan yhdisti Ruotsin hevostoimijat

Suurkimpat löivät itsensä läpi Ruotsissa jo selvästi ennen kuin Raviliiga perustettiin Suomeen. Vuosina 2009–2017 Ruotsissa pyöri suosittu Rikstravet, jossa osuuksia raviratojen hevosista myytiin pelipisteissä, ja kaudella 2013 mukana Rikstravetissa oli viiden kylmäverisen Kallsvenskan. Kuten Suomen Raviliigassa, kiinteällä ja kohtuullisen pienellä summalla sai Rikstravetissa määräajaksi osuuden, josta ei enää tullut muita kuluja.