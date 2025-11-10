Jollywood, Veli-Pekka Toivanen
Käpylä GP:ssä mahdollisia menestyjiä molemmilla matkoilla – Vermon lauantain lähtölistat valmistuivat

Vermon Toto75-kierros hemmottelee pelaajia 75 000 euron jackpotilla.
Vuoden 46. raviviikon ykkösravit ajetaan lauantaina Vermossa. Iltapäivän Toto75-jackpot-kierros huipentuu 57. kertaa ajettavaan Käpylä Grand Prix’hin. 2620 metrin tasoitusajona juostavassa lähdössä potentiaalisia voitontavoittelijoita löytyy niin perus- kuin takamatkalta.

Paalulta voitosta etunenässä kamppailee viimeksi Joensuussa voittokantaan palannut Jollywood. Takamatkalta kovimmat nimet ovat Kyle Web, Callela Ikaros sekä Alessandro Gocciadoron valmentama Dundee As.

Kylmäveristen päälähtönä toimii 1620 metrin matkalla juostava perinteikäs Tähtisprintteri, missä viime lauantaina Seinäjoella juhlinut Morison avaa suosikkina liikkeelle kakkosradalta.

Muita Vermon T75-kierroksen kärkilähtöjä ovat 3120 metrin matkalla ajettava Nuorten Sarja, missä ensiesiintymisensä Iikka Nurmosen tallin väreistä tekee Endurance Boy. Lämminveristen pronssidivisioonassa voittoisaan syysiskuun kohonnut Double Strike mittauttaa Hanna Lepistön valmennuksesta avaavan Coolman Evon iskukyvyn.

Vermossa ajetaan lauantaina 11 lähtöä. Sarjoista peruttiin kylmäveritammojen 2120 metrin tasoitusajo, kun lähtöön ilmoitettiin vain viisi hevosta: Brenna, Suven Sametti, Varjosi, Meren Maininki sekä Ypäjä Päivi.

Lisäksi sarjoissa ollut B-ponien tasoitusajo meni peruutukseen vain kolmella ilmoitetulla osallistujalla.

Vermon 15.11. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä

Alessandro Gocciadoron valmentama luokkaori kilpailee Käpylä GP:ssä – "Pääsevät Ruotsista Vermoon samalla kyydillä"
Käpylä Grand Prix
Vermon ravit

