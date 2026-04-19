Kasvattajapalkkiot maksuun jo ensi viikolla – lämminveristen prosentteihin muutoksia
Suomen Hippos tiedottaa, että kasvattajapalkkiot tulevat tänä vuonna maksuun huomattavasti aiempia vuosia aikaisemmin. Maa- ja metsätalousmisteriö on vahvistanut hevoskasvatustukien perusteet ja Hippos maksaa rahat kasvattajien tilille välittömästi ministeriön tuloutettua varat. Arviolta maksatus tapahtuu jo ensi viikolla, kun aiempina vuosina tukipäätös on tullut ja maksatus alkanut vasta toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.
Kasvatuksen tukiin on tulossa jonkin verran muutoksia etenkin lämminveriselle ravihevoselle maksettaviin kasvattajarahoihin. Tätä esitti myös lämminverikasvatustyöryhmän mietintö.
4– sekä 5–7-vuotiaiden lämminveristen kasvattajapalkkioiden prosenttiosuuksia nostetaan. Kasvattajapalkkiot lasketaan hevosen voittosummasta prosenttiosuutena kasvattajalle seuraavasti (suluissa aiempi prosentti):
Lämminveriset 2–3 v: 15 prosenttia
4 v: 15 prosenttia (13 %)
5–7 v: 13 prosenttia (10 %)
8–12 v: 5 prosenttia
Pienin maksettava kasvattajakohtainen palkinto on 100 euroa.
Muutoksia vuoteen 2025 verrattuna tulee myös tammapalkkioihin. Lämminveritammojen tammapalkkioihin kohdennetaan enemmän rahaa, joka mahdollistaa suuremman joukon palkittavia. Lisäksi suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten tammakohtainen palkkio laskee 500 eurosta 400 euroon, jolloin kokonaissumma jakautuu entistä useammalle tammalle.
Hevoskasvatuksen tuet
Kasvatuksen tukia maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä rahoituksesta maa- ja metsätalousministeriön kautta. Tukien haku tehdään vuosittain. Suomen Hippos tekee esityksen tukien jakaantumisesta maa- ja metsätalousministeriölle, ja ministeriö tekee päätöksen maksuperusteista maksatusvuoden keväällä tehdessään maksupäätöksen.
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hevoskasvatuksen tukia vuodelle 2026 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.
Kasvatustukea myönnetään vuodelle 2026 seuraavasti:
Ravihevosten kasvattajapalkinnot 2 135 000 €
Ratsuhevosten ja ponien kasvattajapalkinnot 110 000 €
Suomenratsujen kasvattajapalkinnot 40 000 €
Suomenhevosen monimuotoisuuden ylläpitäminen 5 000 €
Tammapalkkiot 310 000 €
Hippos muistuttaa tiedotteessa, että kasvattajapalkinnot maksetaan Suomen Hippokseen ilmoitettujen tilitietojen mukaisesti. Hevosen kasvattaja on velvollinen huolehtimaan tilitietojensa toimittamisesta ja ajantasaisuudesta. Tilitiedot tulee ilmoittaa Oma talli -palvelun kautta sähköisesti. Kasvattajapalkinto maksetaan yhdelle tilille, vaikka kasvattajina olisikin useampia henkilöitä/tahoja.
Kasvatuksen tukiin voi perehtyä Hippoksen sivuilla.