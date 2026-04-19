Kasvattajapalkkiot maksuun jo ensi viikolla – lämminveristen prosentteihin muutoksia

Suomen Hippos tiedottaa, että kasvattajapalkkiot tulevat tänä vuonna maksuun huomattavasti aiempia vuosia aikaisemmin. Maa- ja metsätalousmisteriö on vahvistanut hevoskasvatustukien perusteet ja Hippos maksaa rahat kasvattajien tilille välittömästi ministeriön tuloutettua varat. Arviolta maksatus tapahtuu jo ensi viikolla, kun aiempina vuosina tukipäätös on tullut ja maksatus alkanut vasta toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.

Kasvatuksen tukiin on tulossa jonkin verran muutoksia etenkin lämminveriselle ravihevoselle maksettaviin kasvattajarahoihin. Tätä esitti myös lämminverikasvatustyöryhmän mietintö.

4– sekä 5–7-vuotiaiden lämminveristen kasvattajapalkkioiden prosenttiosuuksia nostetaan. Kasvattajapalkkiot lasketaan hevosen voittosummasta prosenttiosuutena kasvattajalle seuraavasti (suluissa aiempi prosentti):

Lämminveriset 2–3 v: 15 prosenttia

4 v: 15 prosenttia (13 %)

5–7 v: 13 prosenttia (10 %)

8–12 v: 5 prosenttia

Pienin maksettava kasvattajakohtainen palkinto on 100 euroa.

Muutoksia vuoteen 2025 verrattuna tulee myös tammapalkkioihin. Lämminveritammojen tammapalkkioihin kohdennetaan enemmän rahaa, joka mahdollistaa suuremman joukon palkittavia. Lisäksi suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten tammakohtainen palkkio laskee 500 eurosta 400 euroon, jolloin kokonaissumma jakautuu entistä useammalle tammalle.