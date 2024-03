Kaustisella lauantaina sarjojen huippuja: Mr Stahl, Amazing Player, Siirin Veeti, King Of The North, Evartti, Morison, Power Swirl...

Heti avauskohteessa sisäradalta ampaisee matkaan Ville Mäkelän valmentama Mr Stahl. Santtu Raitala pyrkii puolustamaan aktiivisesti kärkipaikkaa, ja todennäköisesti siinä onnistuu. Vajaassa lähdössä Lake's Action tyytyy rinnalta Mr Stahlin selkään. Amazing Player sai kasiradan, joten luvassa on jännittävä kaksintaistelu.

Siirin Veeti on toisessa kohteessa avainhevonen. Ossi Nurmonen odottaa avauskisan jälkeen selkeää parannusta tuleviin startteihin.

"Oikea sana kuvaamaan hevosta avauskisassa oli varmaankin ponteva", Nurmonen maalailee. "Sen pitäisi mennä selvästi eteenpäin, koska hevonen palasi radoille paksussa kunnossa. Kaustisen 60 000 euron ryhmä sopii sille sarjan puolesta mainiosti, ja odotuksia on, että kevään edetessä vauhtia tulee paljon lisää. Aloitus oli oikein hyvä."

King Of The North sai pronssidivisioonassa loistavan kakkosradan. Mika Rintala ei ole osannut kertoa, miten hevonen pystynyt kerta toisensa jälkeen kanuunasuorituksiin, mutta edelleen siltä pitää odottaa menestystä. Kotiradan hirmu Tim Jerry tulittaa loppusuoralla mukaan kärkikahinoihin, mutta se sai Kaj Timgrenin harmiksi takarivin paikan. Myös se on loistanut kerta toisensa jälkeen.

Morison on Pelimanni-ajon ennakkosuosikki, sillä vitosradalta Juha Utala voi lyödä juoksulle johtavan rinnalla tahtia. Toinen vaihtoehto on yrittää keulaa ja kolmas ajaa selästä, ruunalle käy kaikki. Evartti sai takarivin paikan, josta sillä tuskin tässä vaiheessa kautta ajetaan vielä kovinkaan aktiivisesti. Kauden aloitus oli joka tapauksessa lupaava.

Power Swirl joutuu 40 metrin pakilta venymään tammavoltissa parhaimpaansa. Tuore Toto75-sankari on yksi alkukauden valopilkuista, ja Eija Sorviston valmennettava saattaa tuikkia paikasta huolimatta myös Kaustisella.