Kaustisella ravataan tiistaina suunnitellun mukaisesti – ”Tiivistetään rataa vielä lisää"

Maanantaina Seinäjoen ravikeskus pidensi torstairaviensa ilmoittautumisaikaa tiistaiaamuun saakka vähäisen hevosmäärän vuoksi. Lisäksi radalla varauduttiin olosuhteiden kanssa kamppailleen Kaustisen ratkaisuun tiistai-illan ravien järjestämisestä.

Maanantai-iltapäivänä Kaustisella pidetyssä palaverissa todettiin, että ravit päästään tiistaina ajamaan suunnitellusti kello 18 alkaen.

”Varmaan tehtiin oikea ratkaisu, kun jätimme viikonloppuna sataneen lumen sunnuntai-iltaan saakka radan suojaksi. Se auttoi kovimman pakkasen yli, eikä rata päässyt ihan niin syvältä jäätymään. Sunnuntaina kelin mentyä plussalle aurasimme lumet pois. Nyt rata on sula”, Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo.

”Sunnuntaina epäilytti pääseekö radalla ajamaan lainkaan kilpaa. Selvitystyötä ravien siirrolle jo hiukan teimme”, hän jatkaa.

Sääpalvelut ennustavat Kaustiselle tiistaiksi pitkin päivää runsasta sadetta sekä 1-2 asteen lämpötilaa.

”Tiivistetään rataa vielä lisää. Kaustisen rata on hiekkakankaalla, joten normaalisti rata imaisee veden hyvin läpi", Jääskeläinen sanoo.