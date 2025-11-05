Estelle Travian ja Elina Leinonen
Estelle Travian oli prosenttien valossa Toto75-pelin suurin yllättäjä.Kuva: Pekka Salonen
Keskiviikko-Toto75 alkoi suurvoitoilla – kaikki täysosumat samaan kaupunkiin

Historian ensimmäinen keskiviikon Toto75-peli palautti täysosumille 42 733,51 euroa.
Kaikki täysosuman sisältäneet pelit olivat hajoituspelejä. Niistä yksi oli pelattu vain ylimpään voittoluokkaan ja palautti 2,5-kertaisena voittona 106 833 euroa. Kaksi muuta oli pelattu kaikkiin voittoluokkiin. Alavoittoineen kummallakin sai 43 858 euroa.

Kaikki voittoisat systeemit olivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimia.

Keskiviikon Toto75-peli sai hyvän vastaanoton. 75 000 euron jackpot buustasi vaihdon 263 505 euroon. Samansuuruiset jackpotit jatkuvat lauantain Seinäjoen kierroksella.

Estelle Travian ja Elina Leinonen
Maxihill Trot hallitsi Vermon päälähtöä

